雲林加碼補助被忽略的「風災死角」 災戶請速申報

為早日協助凱米颱風受災戶復建，中央有淹水50公分可補助，為彌補部分弱勢家戶未達淹水標準而領不到補助，讓「受災死角」也能領補助，雲林縣府從8月28日至9月15日加碼啟動「雙B計畫凱米風災專案」，凡65歲以上獨居或弱勢邊緣戶申請核可，即可獲最高3萬元補助，卻無人申請，縣府表示，將會透過村里辦公處加強宣導，也籲符合條件者起緊向公所申報。

凱米颱風帶來災情，7月間中央宣布，全台凡淹水50公分以上家戶，每戶可補助2萬元，50公分以下中低收、低收入戶補助1萬元，當時雲林縣府則加碼淹水50公分以上者多領2萬元，50公分以下中低收、低收入戶1萬元，至於山區土石流受災戶，淹沒30公分以上補助2萬元，30公分以下也補助1萬元。希望協助民眾盡速重建家園。

雲林縣社會處統計，經受理申報共計2158戶，核發災害重建補助達8439萬元，目前均已撥入各公所，陸續轉發給受災戶，在補助過程中發現有部分獨老、邊緣戶等弱勢家戶，因未達標準或未在補助範圍內，因而無法領取，這些受災戶確有房屋毀損急需復建，因而縣府於上月28日啟動「雙B計畫凱米風災專案」，期能協助這些被忽略的弱勢家戶重建家園。

縣長張麗善說，補助對象為設籍並實際居住於縣內65歲以上的獨居者，或弱勢家戶房屋所有權人，如房屋主體結構含門、窗戶、屋頂及牆壁等因凱米颱風致毀損，最高可補助3萬元，但營業處所、非合法建物、非主要居住處則不予適用。

社會處表示，這項專案至9月15日截止，各公所陸續接獲民眾詢問，可能還在彙整資料，至今尚無呈報縣府，呼籲有符合資格民眾，檢附相關文件向公所請報，經派員實勘後送縣府複審再核定補助。