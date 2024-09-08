台南慶祝99體育日 17處委外運動場館免費開放

9月9日是國民體育日，台南市體育局今天頒獎表揚對體育發展有功的重要推手，其中蘇景星榮獲終身成就獎，他承辦田徑、龍舟賽20餘年，退休後持續擔任裁判，推展體育不遺餘力。體育局也宣布，明天市府所屬17處委外運動場館免費開放。

表揚大會於新南國小舉行，市議員穎艾達利、朱正軒、李啟維也來共襄盛舉，市長黃偉哲表示，要培養成功的運動員，除了運動員本身的努力外，包括教練、家人、學校，以至於社會的支持，都不可或缺，回顧今年奧運，選手優秀的表現，背後是許多人支持而得來的，感謝各界幫助，

今天下午共表揚9個獎項、109名受獎人員，包含9名終身懲戒人員獎、2名推手獎、6名菁英獎、2有功團體、10個體育績優單向運動委員會、6有功團體、23名有功人員、26名傑出教練及25名傑出運動員。

終身成就獎有蘇景星、高秀秀、蕭麗卿、林寶來、黃信彬、陳敬昌、林碧分、蘇慶郎及吳慶堂，其中蘇景星承辦南市所屬田徑賽及龍舟競賽20餘年，退休後仍持續擔任裁判，推展南市體育不遺餘力。體育推手獎有張永文和林漢森，他們為讓體育團體及選手有更好的發展空間，長期贊助及推廣體育活動。

6名菁英獎得主，有教練林玥礽帶領方莞靈在巴黎奧運拿下舉重項目第6名，總和192公斤破全國紀錄；另陳明君、莊雅涵及康詠喬在第19屆杭州亞洲運動會卡巴迪女子組拿下銀牌，教練湯登凱率學生拿下杭州亞運棒球銀牌。