台南慶祝99體育日 17處委外運動場館免費開放
9月9日是國民體育日，台南市體育局今天頒獎表揚對體育發展有功的重要推手，其中蘇景星榮獲終身成就獎，他承辦田徑、龍舟賽20餘年，退休後持續擔任裁判，推展體育不遺餘力。體育局也宣布，明天市府所屬17處委外運動場館免費開放。
表揚大會於新南國小舉行，市議員穎艾達利、朱正軒、李啟維也來共襄盛舉，市長黃偉哲表示，要培養成功的運動員，除了運動員本身的努力外，包括教練、家人、學校，以至於社會的支持，都不可或缺，回顧今年奧運，選手優秀的表現，背後是許多人支持而得來的，感謝各界幫助，
今天下午共表揚9個獎項、109名受獎人員，包含9名終身懲戒人員獎、2名推手獎、6名菁英獎、2有功團體、10個體育績優單向運動委員會、6有功團體、23名有功人員、26名傑出教練及25名傑出運動員。
終身成就獎有蘇景星、高秀秀、蕭麗卿、林寶來、黃信彬、陳敬昌、林碧分、蘇慶郎及吳慶堂，其中蘇景星承辦南市所屬田徑賽及龍舟競賽20餘年，退休後仍持續擔任裁判，推展南市體育不遺餘力。體育推手獎有張永文和林漢森，他們為讓體育團體及選手有更好的發展空間，長期贊助及推廣體育活動。
6名菁英獎得主，有教練林玥礽帶領方莞靈在巴黎奧運拿下舉重項目第6名，總和192公斤破全國紀錄；另陳明君、莊雅涵及康詠喬在第19屆杭州亞洲運動會卡巴迪女子組拿下銀牌，教練湯登凱率學生拿下杭州亞運棒球銀牌。
體育局表示，市府所有17處委外運動場館於9月9日體育日都免費開放供市民使用，同時新市區全民運動中心更免費開設律動團課4堂、每堂25名，攀岩3堂、每堂6名，皆可預先線上報名；另，為讓市民養成運動好習慣，今年推出「響動‧享動 全民來運動」運動健康護照APP，民眾只需在Play商店（Android系統）或App Store（iOS系統）搜尋「臺南運動健康護照」，即可輕鬆下載，並至指定運動場所或參與相關的體育賽事運動即可集點參與抽獎活動，獎項有捷安特ebike、iphone手機、任天堂switch等獎項，更多APP訊息請至體育局官網(https://sports.tainan.gov.tw/html2/main)查詢。
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