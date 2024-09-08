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台南在地人說在地故事 東菜市美食擋不住

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，東菜市的雙糕潤讓垂涎欲滴。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，東菜市的雙糕潤讓垂涎欲滴。記者鄭惠仁／攝影

台南市中西區公所的「在地人說在地故事」今天開跑，首條路線呈現古蹟、巷弄之美，以及感受美食與人情溫度，參與的民眾有來自外縣市，其中許多住在府城的台南人，難得深入巷弄探索文化之美，透過這趟小旅行，更感受到外地人喜歡台南的原因。

今年的「在地人說在地故事」由資深導覽老師邱明賢、歐財榮、陳冠州、曾娜、林麗月精選結訓學員所踏查的美食故事設計出5條中西區私房飲食景點小旅行，首條路線「東菜市美食報你知」走讀導覽今天啟動，景點除了東菜市，也包含周邊古蹟、知名小吃，從延平郡王祠走到開山路陽春麵，行經順天冰棒、清代萬壽宮台灣縣學遺址、三好一公道當歸鴨、阿和肉燥飯、奎樓書院、廣興肉脯店、振發茶行、萬川號、蜜桃香、麥謎實驗室、台灣府城隍廟、台灣府署遺址碑到東菜市。

導覽員曾娜、歐財榮、賴怡吳菀玲、吳高盛輪流解說九點特色、歷史以及獨到之處，來到百年歷史的東菜市最精彩，內有傳承多代知名攤位，從賣雙糕潤、九層粿、剉冰的夏季美食，到滷味、油飯、炸物、魚羹、春捲等美食，有商家免費請吃，好吃到吸引參加活動的民眾想不買都覺得可惜。

來參加活動的民眾多數是台南人，但也有外縣市慕名而來，住在台南40年的陳姓男子說，以往常開車經過這些景點，但都沒有下來逛一逛，趁此機會讓自己更認識台南。也有人是無意間看到這一訊息，馬上報名，認為沒有走進巷弄，還真的無法了解台南之美，這是場精采的半日遊，以後會多利用時間走進巷弄，多認識台南。

中西區長蔡佳甫表示，「在地人說在地故事」不同其他走讀活動，主要由生活在中西區的在地民眾分享從小的所見所聞，導覽的是生活場景，訴說的是自身的在地故事。今天登場的是「東菜市美食報你知」，接著有「兌悅井亭美食GO」、「枋溪圓環頂吃到飽」、「赤崁米其林踅街」、「水仙宮小吃天堂」4場活動，親訪傳統美食、庶民小吃、誘人甜品、經典台菜的美食店家，從黑輪、魯麵、菜粽等庶民小吃，到紅豆泥、愛玉、冬瓜茶等特色甜點，希望帶領市民朋友細細品味中西區獨特的飲食文化。區公所表示，今年的5條路線都已額滿，明年還會有更精彩活動。

台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，其中東菜市美食是最精采景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，其中東菜市美食是最精采景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，其中東菜市美食是最精采景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，其中東菜市美食是最精采景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，其中東菜市美食是最精采景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，其中東菜市美食是最精采景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，其中東菜市美食是最精采景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，其中東菜市美食是最精采景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，其中東菜市美食是最精采景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所今年度的「在地人說在地故事」今天開跑，其中東菜市美食是最精采景點。記者鄭惠仁／攝影

台南 小吃 美食

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