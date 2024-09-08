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推動版畫有成 南市偏鄉小學師生華山文創園區開展

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
屬偏鄉小學的南市後壁樹人國小推動版畫有成，即日起在北市華山文創園區開展。圖／學校提供
屬偏鄉小學的南市後壁樹人國小推動版畫有成，即日起在北市華山文創園區開展。圖／學校提供

屬偏鄉小學台南後壁樹人國小長期推動版畫有成，即日起在台北華山文創園區辦理「台灣孩子的夏日凡特奇」版畫展，78名師生跨越城鄉，將澎湖走讀體驗與多元課程學習成果，透過版畫作品呈現。

樹人國小去年在「善耕-關懷台灣文教基金會」經費補助帶領15位學童遠赴澎湖，讓孩子們親身感受島嶼風光，並將所見所聞轉化為獨特版畫作品。經一年多創作，作品即日起至本月15日在台北華山文創園區展出，指導老師吳鴻滄與林淑芬作品也同步展出。

畫作「看牙醫」的學生朱柏靜說，在巡迴牙醫到校時，看到同學看牙醫表情，讓她有點害怕感覺牙醫手上工具很可怕，醫生會叫同學嘴巴張大一點，最後作品完成時很滿意我。

「田徑賽跑」的學生賴楫壹很喜歡運動，作品是學校運動會時賽跑和接力心情，他說，每次比賽時緊張又刺激，創作這幅作品完成後很喜歡作品的色彩，讓自己覺得很有衝勁。

另名學生林紳煌創作「我家的芭樂樹」，他說在澎湖走讀時，濤哥（李濤）讓大家猜照片中是什麼樹。全部的人只有他一下子就看出來是芭樂樹，很想讓大家知道他家有很多芭樂樹。

本身是樹人國小駐校藝術家的吳鴻滄表示，孩子在多元課程薰陶，創作素材很豐富。聽小朋友敘述學習歷程感受，可更明確指導小朋友創作方向，藝術深耕也讓小朋友突破偏鄉視野，看到未來各種可能性。

校長黃世忠表示，學生作品匯集澎湖走讀與成長歷程中多元學習成果展現，將全校學生和家長帶上來華山文創園區參加開幕活動，提升創作者與參觀者互動。每一幅作品都是孩子們心聲，也是對未來充滿無限想像展現。

屬偏鄉小學的南市後壁樹人國小推動版畫有成，即日起在北市華山文創園區開展。圖／學校提供
屬偏鄉小學的南市後壁樹人國小推動版畫有成，即日起在北市華山文創園區開展。圖／學校提供
屬偏鄉小學的南市後壁樹人國小推動版畫有成，即日起在北市華山文創園區開展。圖／學校提供
屬偏鄉小學的南市後壁樹人國小推動版畫有成，即日起在北市華山文創園區開展。圖／學校提供

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