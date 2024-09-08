中秋佳節「柚」見熱潮 台南市長黃偉哲快閃新加坡促銷

台南文旦進入盛產季節，台南市長黃偉哲近期快閃新加坡，前往當地規模最大的連鎖超市，為上架台南文旦促銷並舉辦試吃活動，獲得許多新加坡消費者青睞，台南文旦可望繼鳳梨、芒果之後，風靡新加坡引起搶購熱潮。

黃偉哲表示，台南是全台最大、也是最知名的文旦產區，台南文旦特色是果肉飽滿、多汁、果皮又細緻，尤其，今年受惠於天氣，香甜美味更勝以往，特別希望推薦給新加坡的民眾在中秋時節品嘗；閩南語中「柚子」有「保佑」的諧音，全家團圓一起吃柚子，寓意絕佳。

台南文旦獲新加坡規模極大的連鎖超市青睞，連年採購上架，為提高能見度，超市也推出試吃活動，以泰式料理手法製作文旦沙拉，微辣微甜帶著文旦柚的果香氣息，吸引不少消費者品嘗，更大讚台南文旦果肉甜嫩又多汁、香氣濃郁，掀起搶購風潮。

台南市政府指出，華人占絕對多數的新加坡，正是台南農產海外拓銷的重要據點，同時著眼於新加坡的高消費力以及喜愛優質產品的特色；促銷活動現場以文旦布置、彩繪新加坡國旗與台南市徽的文旦獲得許多正面回響。