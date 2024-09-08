快訊

火星人布魯諾高雄開唱 狂粉郭書瑤變身「人形螢光棒」網轟：很干擾

補鋅不是只能吃海鮮！一圖看懂常見含鋅食物：2類食物含量多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋佳節「柚」見熱潮 台南市長黃偉哲快閃新加坡促銷

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中秋佳節即將來臨，也是台南文旦進入盛產期的季節，台南市長黃偉哲（中）近期快閃新加坡，前往當地規模最大的連鎖超市，為上架的台南文旦促銷並舉辦試吃品嘗活動，獲得許多新加坡消費者青睞。圖／台南市政府提供
中秋佳節即將來臨，也是台南文旦進入盛產期的季節，台南市長黃偉哲（中）近期快閃新加坡，前往當地規模最大的連鎖超市，為上架的台南文旦促銷並舉辦試吃品嘗活動，獲得許多新加坡消費者青睞。圖／台南市政府提供

台南文旦進入盛產季節，台南市長黃偉哲近期快閃新加坡，前往當地規模最大的連鎖超市，為上架台南文旦促銷並舉辦試吃活動，獲得許多新加坡消費者青睞，台南文旦可望繼鳳梨、芒果之後，風靡新加坡引起搶購熱潮。

黃偉哲表示，台南是全台最大、也是最知名的文旦產區，台南文旦特色是果肉飽滿、多汁、果皮又細緻，尤其，今年受惠於天氣，香甜美味更勝以往，特別希望推薦給新加坡的民眾在中秋時節品嘗；閩南語中「柚子」有「保佑」的諧音，全家團圓一起吃柚子，寓意絕佳。

台南文旦獲新加坡規模極大的連鎖超市青睞，連年採購上架，為提高能見度，超市也推出試吃活動，以泰式料理手法製作文旦沙拉，微辣微甜帶著文旦柚的果香氣息，吸引不少消費者品嘗，更大讚台南文旦果肉甜嫩又多汁、香氣濃郁，掀起搶購風潮。

台南市政府指出，華人占絕對多數的新加坡，正是台南農產海外拓銷的重要據點，同時著眼於新加坡的高消費力以及喜愛優質產品的特色；促銷活動現場以文旦布置、彩繪新加坡國旗與台南市徽的文旦獲得許多正面回響。

黃偉哲也強調，今年台南文旦產季剛開始，後續還有很多裝載文旦的貨櫃到港，期許今年新加坡銷量能更加暢旺，讓更多新加坡民眾品嘗台南文旦的絕佳美味。

為提高台南文旦能見度，新加坡連鎖超市推出試吃活動，以泰式料理手法製作文旦沙拉，微辣微甜帶著文旦柚果香氣息，吸引不少消費者品嘗。圖／台南市政府提供
為提高台南文旦能見度，新加坡連鎖超市推出試吃活動，以泰式料理手法製作文旦沙拉，微辣微甜帶著文旦柚果香氣息，吸引不少消費者品嘗。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲快閃新加坡為台南文旦促銷，現場也跟消費者分享如何挑選文旦。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲快閃新加坡為台南文旦促銷，現場也跟消費者分享如何挑選文旦。圖／台南市政府提供

文旦 新加坡

延伸閱讀

APEC登革熱研討會明年台南登場 9國專家學者與會

赴荷蘭拓銷台南物產 黃偉哲：以此為據點打入歐洲市場

黃偉哲訪荷蘭 攜手亞洲超市上架台南鳳梨

台南鳳梨進軍荷蘭高檔超市 農產品拚外銷版圖再添歐洲

相關新聞

台南站前圓環改造 將增行人廣場

台南火車站每日平均上下車人數高達5萬人次，在全台車站排第3，但出站後動線紊亂，行人闖越道路等亂象多，市府啟動站前圓環改造...

中秋佳節「柚」見熱潮 台南市長黃偉哲快閃新加坡促銷

台南文旦進入盛產季節，台南市長黃偉哲近期快閃新加坡，前往當地規模最大的連鎖超市，為上架台南文旦促銷並舉辦試吃活動，獲得許...

醜蔬果環島食農教育 明天啟航

雲林縣蔬果汁業者林曉慧長期使用外觀ＮＧ醜蔬果製作果汁，為讓民眾重新認識外表不完美、營養仍豐富醜蔬果，她從前年到偏鄉推廣醜...

APEC登革熱研討會明年台南登場 9國專家學者與會

台南市政府今天宣布，為因應氣候變遷對公共衛生的挑戰，並促進國際間的登革熱防治合作，亞太經濟合作會議（APEC）將於明年4...

雲林畜牧糞水變黃金施灌農田 生產農產品有認證

雲林縣環保局推動畜牧糞尿資源化，6年來已有835場畜牧場加入，累計澆灌面積超過2千公頃，環保局今天舉辦世界河川日活動，現...

刷手機搭車 嘉義市電動公車全面升級多元支付智慧運輸

「嗶一聲！」刷手機搭車，成為民眾日常生活行動模式，嘉市府為提供智慧便捷公共運輸，電動公車9月起全面升級QRcode掃描功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。