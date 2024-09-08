南市虎山實小半價完成新校舍 拿綠建築鑽石級認證

台南市虎山實小南棟校舍拆除重建，日前經綠建築評定會議通過認證為「鑽石級綠建築」，成為全市近10年唯一獲鑽石級綠建築國小校舍。新建校舍採智慧水電表、太陽能系統、雨水貯留回收系統等，將環保永續精神融入校園建築中。

虎山實小 繼日前獲頒國家卓越建設獎規畫設計類金質獎後，再度傳來好消息，校長林勇成說，曾獲多項大獎的虎山實小之前是糖廠子弟學校，因糖廠關廠，學校週邊完全沒有社區，一度面臨廢校，在教育局的協助及所有老師共同的努力下，應用學校周邊自然環境，推動聯合國ECO SCHOOL生態學校課程，吸引了聯合國親善大使珍古德博士蒞校，使得虎山實小從每個年級只有個位數的學生，變成南市唯一連續3年增班的偏鄉小校。

林勇成表示，因缺工缺料問題嚴重，營建費用高漲，2020年招標時每坪行情18至20萬元，但教育部的補助款是每坪7萬8000，學校透過充分討論，減量設計後以每坪 9萬2000元決標，並且順利完工，相當不容易。

近10年南市國小建築約9成榮獲銀級認證，1成是黃金級，虎山實小新南棟是唯一的「鑽石級綠建築」，相當不容易，也相當的辛苦。林勇成說，認證過程要感謝教育局的支持和協助，以及建築師謝沈和繁華營造的用心和努力。更要感謝虎山團隊一起幫忙，如土方零廢棄、複層式植栽、採光、通風、營養午餐零剩食或有計畫的回收清運、基地保水規畫等，都需要大家一起努力才能達成。

總務主任許力尹指出，校舍去年完成後，團隊經1年努力拿下鑽石級認證，過程中難免有挫折感，有人建議改成銀級或黃金級，但大家不放棄，針對缺點持續改善，也是教育生涯中很棒的經驗。

新新校舍充分呼應實驗教育精神，分別設置了多元班群教室、自主探究學習教室、生態圖書館、蓋亞料理教室等；另採智慧水電表、太陽能系統、雨水貯留回收系統等，將環保永續精神融入校園建築中。