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台南站前圓環改造 將增行人廣場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南火車站前圓環改造模擬示意圖。圖／台南市交通局提供
台南火車站前圓環改造模擬示意圖。圖／台南市交通局提供

台南火車站每日平均上下車人數高達5萬人次，在全台車站排第3，但出站後動線紊亂，行人闖越道路等亂象多，市府啟動站前圓環改造計畫，將投入3.8億元改善，打造行人可親近的廣場，昨起辦站前廣場改造願景展，透過模擬動畫呈現計畫內容，蒐集民意做為細部計畫參考，預計年底設計完成，明年發包，盼順利銜接台南鐵路地下化期程在2026年啟用。

多名議員出席肯定改造後有「歐洲車站」感覺，未來從各方向都可清楚看到車站古蹟站體；但提醒施工造成交通黑暗期，交通局表示，會採「半半施工」盡量降低對交通的衝擊。

副市長葉澤山說，火車站前廣場是城市交通最核心地點，鐵路地下化、古蹟車站整修積極開展，今年逢台南400年，打造全新府城入口門戶，別具歷史意義。交通局長王銘德表示，火車站前廣場改造，首要解決交通問題，透過交通動線簡化，改善過去圓環交織和衝突複雜車流，新增行人親近廣場，整合接送區、公車停靠區、計程車排班區等功能，具人本、綠能、永續及平權等城市發展指標意義。

立委林俊憲、議員蔡筱薇、沈震東、李宗霖、朱正軒等人到場抱持肯定及期待，林俊憲說，火車站前過去很紊亂，行人和車輛茫然無所適從，改造後配合號誌和標線，讓交通更順暢，另火車站站體古蹟整修、鐵路地下化等工程延宕，也會督促盡快完工。

台南火車站圓環改造願景展即起在台南文化創意產業園區展出10天，14日下午2點舉辦論壇，蒐集更多民意，預計年底完成規畫，經費估需3.8億元，爭取明年度中央預算補助發包施工，鐵路地下化預計2026年下地，圓環廣場改造盼順利銜接。

台南 火車站 鐵路地下化

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