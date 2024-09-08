醜蔬果環島食農教育 明天啟航

雲林縣蔬果汁業者林曉慧長期使用外觀ＮＧ醜蔬果製作果汁，為讓民眾重新認識外表不完美、營養仍豐富醜蔬果，她從前年到偏鄉推廣醜蔬果食農教育，明天出發走訪新北、新竹、高雄、花蓮、屏東等多處社區，帶領民眾認識當地醜蔬果，推廣食材全面利用。

林曉慧13年前創業，販售蔬果汁，長期支持在地老農，使用外表不完美「醜」蔬果打成果汁，開發成果汁粉，深知醜蔬果只是外表不佳，營養價值不受影響。

有感農民因醜蔬果不好販售苦惱，3年前她協助農民推廣醜蔬果，她先後到澎湖、蘭嶼，透過食農教育讓在地孩子認識醜蔬果，推廣食材利用，今年獲農村發展及水土保持署、聯詠科技補助，明天展開環島食農教育，預計走訪新北、新竹、高雄、花蓮、屏東等多處社區。

林曉慧說，她雖長期使用老農醜蔬果做果汁，但能去化數量有限，全台有很多老農，生產蔬果有些可能大小、外表不符市場販售標準，她將藉環島計畫，盤點當地醜蔬果，利用創作成獨特蔬果汁，從味蕾直接品嘗，提升大家對這些農產品認知與重視。

立委張嘉郡昨天帶孩子支持林曉慧環島活動，她說，很多都市年輕人不知道餐桌上食物從何而來，也不知道尊重農民，食農教育應該獲得大家支持，「我的孩子每天喝果汁」，外表受損蔬果依舊能夠食用。

農村發展及水土保持署長李鎮洋被林曉慧環島食農教育感動，他說，期待曉慧夢做大一點，讓醜蔬果食農教育遍地開花。昨天記者會，副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘等人都到場支持，林曉慧說，只要更多人理解並接納醜蔬果，就能讓減少食物浪費理念全台蔓延，帶來實際深遠改變。