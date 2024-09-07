APEC登革熱研討會明年台南登場 9國專家學者與會

台南市政府今天宣布，為因應氣候變遷對公共衛生的挑戰，並促進國際間的登革熱防治合作，亞太經濟合作會議（APEC）將於明年4月在台南市舉辦「後疫情時代登革熱防治新挑戰與創新科技運用研討會」。該研討會由我國疾病管制署提案，經APEC審查通過，旨在促進登革熱防治經驗分享與創新科技應用。

市府表示，台南市自多年來在登革熱防治方面積累了豐富經驗，為國內外公衛領域的模範城市。此次研討會選擇在台南舉行，肯定台南市的防疫成果。

明年的國際研討會將邀請來自智利、印尼、日本、馬來西亞、秘魯、菲律賓、新加坡、美國及越南等9個APEC經濟體的專家學者，共同探討後疫情時代登革熱防治的新挑戰，並交流創新科技應用經驗，以期提升各經濟體在面對氣候變遷與傳染病防治時的應變能力。

市長黃偉哲表示，台南一直以來重視登革熱防治，並持續推動相關政策與措施，此次研討會的舉辦，不僅是對台南防疫工作的肯定，也為台南市與國際接軌提供了重要平台，期待能藉此進一步強化全球在登革熱防治上的合作。