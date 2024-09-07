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雲林畜牧糞水變黃金施灌農田 生產農產品有認證

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環保局大力推廣畜牧糞水變肥分，用來澆灌農作物，澆灌作物已有60多種。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局大力推廣畜牧糞水變肥分，用來澆灌農作物，澆灌作物已有60多種。記者陳雅玲／攝影

雲林縣環保局推動畜牧糞尿資源化，6年來已有835場畜牧場加入，累計澆灌面積超過2千公頃，環保局今天舉辦世界河川日活動，現場宣傳60多種經畜牧糞尿澆灌的作物，並示範料理，獲得好評。

雲林縣推動畜牧糞尿資源化政策邁入第9年，環保局長張喬維表示，在畜牧場及農民協力合作，全縣畜牧糞尿資源化已達835場，廢水變成肥份，可以施灌農田，減少化學肥料使用，累計施灌面積2143.6公頃。

澆灌種植農作物種類包含文旦、玉米、大蒜、芋頭等，有60多種作物，在林內鄉種植芋頭的農民曾仲義表示，他使用在地三源牧場的豬糞發酵過後的肥分澆灌芋頭，減少化肥使用，改良土質，又能增加收益。

環保局針對使用畜牧糞水澆灌的作物也核發專屬認證標章，張喬維表示，因農民使用意願高，未來計畫要在二崙、崙背地區興建大型集中沼氣發電中心，以服務協助小農也能加入澆灌行列。

雲林縣議員李明哲當場示範使用經澆灌認證的作物料理，他說，這樣的食材兼顧環保，料理起來格外有溫度，而且品質很優質，消費者選擇購買這些澆灌農作物，也能一起響應環保，格外有意義。

雲林縣環保局大力推廣畜牧糞水變肥分，用來澆灌農作物，澆灌作物已有60多種，今示範料理。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局大力推廣畜牧糞水變肥分，用來澆灌農作物，澆灌作物已有60多種，今示範料理。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局長張喬維表示，使用畜牧糞水肥分澆灌的農作物，會核發環保局認證標章，供消費者採購選擇。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局長張喬維表示，使用畜牧糞水肥分澆灌的農作物，會核發環保局認證標章，供消費者採購選擇。記者陳雅玲／攝影

環保局長 畜牧糞尿 雲林

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