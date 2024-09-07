刷手機搭車 嘉義市電動公車全面升級多元支付智慧運輸

「嗶一聲！」刷手機搭車，成為民眾日常生活行動模式，嘉市府為提供智慧便捷公共運輸，電動公車9月起全面升級QRcode掃描功能的「行動支付」驗票車機，只要透過手機開啟「悠遊付/一卡通Money/icashPay」等行動支付，使用QRcode乘車碼，即可搭乘上車。

市區公車從2022年台灣好行光林我嘉線率先升級QRcode乘車碼及電子票證驗票機，民眾都讚賞快速便利，今年市府爭取中央補助，與業者共同合作，全面升級市區電動公車路線行動支付驗票機，成為全國第一百分百全面多元支付大眾公共運輸智慧之都。

交通處長許啟明表示，多元支付公共運輸時代，現代人出門手機不離身，9月起公車上、下車只要開啟行動支付APP，點選行動支付乘車碼，將手機QRcode對準驗票機設備鏡頭，完成掃描後即可乘車，歡迎民眾多加利用。