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刷手機搭車 嘉義市電動公車全面升級多元支付智慧運輸

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市電動公車即起全面升級QRcode掃描功能的「行動支付」驗票車機，只要透過手機開啟「悠遊付/一卡通Money/icashPay」等行動支付，使用QRCode乘車碼，即可搭乘上車。圖／嘉市府提供
嘉市電動公車即起全面升級QRcode掃描功能的「行動支付」驗票車機，只要透過手機開啟「悠遊付/一卡通Money/icashPay」等行動支付，使用QRCode乘車碼，即可搭乘上車。圖／嘉市府提供

「嗶一聲！」刷手機搭車，成為民眾日常生活行動模式，嘉市府為提供智慧便捷公共運輸，電動公車9月起全面升級QRcode掃描功能的「行動支付」驗票車機，只要透過手機開啟「悠遊付/一卡通Money/icashPay」等行動支付，使用QRcode乘車碼，即可搭乘上車。

市區公車從2022年台灣好行光林我嘉線率先升級QRcode乘車碼及電子票證驗票機，民眾都讚賞快速便利，今年市府爭取中央補助，與業者共同合作，全面升級市區電動公車路線行動支付驗票機，成為全國第一百分百全面多元支付大眾公共運輸智慧之都。

交通處長許啟明表示，多元支付公共運輸時代，現代人出門手機不離身，9月起公車上、下車只要開啟行動支付APP，點選行動支付乘車碼，將手機QRcode對準驗票機設備鏡頭，完成掃描後即可乘車，歡迎民眾多加利用。

市區公車免費乘車延長至12月31日止，民眾使用電子票證或行動支付上車，皆享不限里程、不限次數免費乘車優惠，搭車前歡迎下載「愛嘉義」APP查詢公車動態，以減少候車時間，市區公車發車班次如有任何疑問，可至交通處網頁-公車資訊下查詢https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138

嘉市電動公車即起全面升級QRcode掃描功能的「行動支付」驗票車機，只要透過手機開啟「悠遊付/一卡通Money/icashPay」等行動支付，使用QRCode乘車碼，即可搭乘上車。圖／嘉市府提供
嘉市電動公車即起全面升級QRcode掃描功能的「行動支付」驗票車機，只要透過手機開啟「悠遊付/一卡通Money/icashPay」等行動支付，使用QRCode乘車碼，即可搭乘上車。圖／嘉市府提供

QRcode 公車 行動支付

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