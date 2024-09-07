刷手機搭車 嘉義市電動公車全面升級多元支付智慧運輸
「嗶一聲！」刷手機搭車，成為民眾日常生活行動模式，嘉市府為提供智慧便捷公共運輸，電動公車9月起全面升級QRcode掃描功能的「行動支付」驗票車機，只要透過手機開啟「悠遊付/一卡通Money/icashPay」等行動支付，使用QRcode乘車碼，即可搭乘上車。
市區公車從2022年台灣好行光林我嘉線率先升級QRcode乘車碼及電子票證驗票機，民眾都讚賞快速便利，今年市府爭取中央補助，與業者共同合作，全面升級市區電動公車路線行動支付驗票機，成為全國第一百分百全面多元支付大眾公共運輸智慧之都。
交通處長許啟明表示，多元支付公共運輸時代，現代人出門手機不離身，9月起公車上、下車只要開啟行動支付APP，點選行動支付乘車碼，將手機QRcode對準驗票機設備鏡頭，完成掃描後即可乘車，歡迎民眾多加利用。
市區公車免費乘車延長至12月31日止，民眾使用電子票證或行動支付上車，皆享不限里程、不限次數免費乘車優惠，搭車前歡迎下載「愛嘉義」APP查詢公車動態，以減少候車時間，市區公車發車班次如有任何疑問，可至交通處網頁-公車資訊下查詢https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言