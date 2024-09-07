斜槓人生精彩！曾敲響金鐘 退休教師曹文娟再度辦水墨創作個展

國小老師曹文娟2014年退休，追求自我成長，主持廣播節目拿下2座金鐘獎，研習書畫藝術，走入山水間，以寫生畫下眼裡、心中自然景色，今起到22日在嘉義市文化局3樓展覽室，舉辦「四時皆美-曹文娟水墨創作個展」，共展出39件作品（含1件書法、38件水墨畫作）。

市長黃敏惠、書法大師前文化局長饒嘉博、新任文化局長謝育哲、曹文娟的繪畫老師、多位議員及親友等眾多來賓祝賀、觀展，獻上祝福。黃敏惠說，2年多前到彰化參觀曹文娟展覽，從她滿滿畫作看到許多哲理與感動。

曹文娟斜槓人生精彩美麗，教師生涯曾拿下台中縣文學獎，退休後與警廣友人拿下廣播金鐘獎，不是美術科班出身的她，拿起毛筆，投入水墨畫與書法創作，經多年終於有所成就，努力與才情，讓人感動。

曹文娟水墨創作個展共分三大系列，作品表達天地四時美與體悟，透過踏遍五湖四海寫下人生閱歷、心境轉折詩詞，藉由畫筆記錄四時變化的妝容，呈現大自然四時更迭的美。

「回嘉真好！」曹文娟說，當年她丈夫柯永輝奉派調任聯合報嘉義區特派員近3年，有市長黃敏惠和「嘉人」照顧，諸事圓滿。念念不忘歡送會一句「歡迎回嘉」，讓她用畫筆兌現「回嘉」。