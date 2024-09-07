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台南72家熱心廠商提供441個工作機會 支持身心障礙者

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南72家熱心廠商提供441個工作機會，支持身心障礙者求職。記者周宗禎／攝影
台南72家熱心廠商提供441個工作機會，支持身心障礙者求職。記者周宗禎／攝影

台南市政府勞工局號召72家廠商提供441個職缺，今天在善化區文康育樂中心為身心障礙者舉辦就業博覽會，吸引許多身障者求職面試。

活動現場有32家廠商設攤徵才，40家廠商委託代徵。開場邀請視障歌手朱禹豪演唱。他出生3個月就因視網膜病變而失去視力，但成功克服障礙。

勞工局長王鑫基表示，除感謝提供職缺給身障朋友的各家廠商，也期望各機關、事業單位能善用身心障礙者的優勢，搭配合理的調整，為身心障礙朋友打造平等就業、幸福的職場。

市府今天也表揚大量採購庇護工場產品企業，感謝他們用行動支持身心障礙朋友的產品，例如亞航除了日常採購庇護工場商品，今年已第四年認購逾千盒中秋禮品關懷台南弱勢勞工家庭，展現企業社會責任。台灣百事職工福委會、台灣康寧、晶元光電、中油油品行銷事業部台南營業處、台積電F18AT廠也長期身心障礙者。

勞工局就業促進科科長沈淑敏表示，台南是少數仍持續辦理身心障礙者就業博覽會的城市，更是全國唯一建立專屬「身心障礙者人力銀行」。這次博覽會提供大量就業機會，也有各類職業體驗活動如身障職訓、視障按摩體驗、庇護工場的展示，尤其職務再設計結合生活輔具專區介紹與實際體驗，讓更多人了解在雇主不過度負擔的調整下，身心障礙者只要透過各種樣式的合理調整，都能改善工作環境與提升行政效能。

台南72家熱心廠商提供441個工作機會，支持身心障礙者求職。記者周宗禎／攝影
台南72家熱心廠商提供441個工作機會，支持身心障礙者求職。記者周宗禎／攝影
台南72家熱心廠商提供441個工作機會，支持身心障礙者求職。記者周宗禎／攝影
台南72家熱心廠商提供441個工作機會，支持身心障礙者求職。記者周宗禎／攝影
台南72家熱心廠商提供441個工作機會，支持身心障礙者求職。記者周宗禎／攝影
台南72家熱心廠商提供441個工作機會，支持身心障礙者求職。記者周宗禎／攝影

台南 台積電 庇護工場 職缺 身障者

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