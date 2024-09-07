台南72家熱心廠商提供441個工作機會 支持身心障礙者

台南市政府勞工局號召72家廠商提供441個職缺，今天在善化區文康育樂中心為身心障礙者舉辦就業博覽會，吸引許多身障者求職面試。

活動現場有32家廠商設攤徵才，40家廠商委託代徵。開場邀請視障歌手朱禹豪演唱。他出生3個月就因視網膜病變而失去視力，但成功克服障礙。

勞工局長王鑫基表示，除感謝提供職缺給身障朋友的各家廠商，也期望各機關、事業單位能善用身心障礙者的優勢，搭配合理的調整，為身心障礙朋友打造平等就業、幸福的職場。

市府今天也表揚大量採購庇護工場產品企業，感謝他們用行動支持身心障礙朋友的產品，例如亞航除了日常採購庇護工場商品，今年已第四年認購逾千盒中秋禮品關懷台南弱勢勞工家庭，展現企業社會責任。台灣百事職工福委會、台灣康寧、晶元光電、中油油品行銷事業部台南營業處、台積電F18AT廠也長期身心障礙者。