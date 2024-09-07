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行銷文旦大果 台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影
台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影

台南下營區農會今天舉辦「行銷文旦大果系列活動-文旦創意競賽暨頒獎典禮」。舉辦剝柚子、徒手秤重趣味競賽、在地人好秀演出等活動，許多遊客親子到農會參加活動、品嘗優質文旦柚，非常熱鬧。

農會也在超市下營店、中營店、農產品展售館、營農加油站四個營業點辦文旦大果行銷活動，憑消費發票就贈送一顆文旦。

下營農會表示，下營文旦雖已賣出超過九成，為協助農民銷售大果，號召加工業者收購大果，轄區國小辦創意文旦創作競賽，協助農友行銷文旦大果。

農會總幹事陳乃源表示，下營是台灣文旦主產區，近年文旦品質越來越好，優質文旦一上市非常快就賣光，但較不受消費者青睞的大果往往乏人問津，農會辦理文旦大果行銷活動，就是為了推廣消費者了解，其實文旦大果的風味與營養都不亞於一般文旦，期待大家「打破消費迷思，讓優質下營文旦陪伴廣大消費者快樂過中秋，一起挺文旦挺農業」。

台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影
台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影
台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影
台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影
台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影
台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影
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台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影
台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影
台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽、行銷文旦大果。記者周宗禎／攝影

中秋 文旦 消費者 農會

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