行銷文旦大果 台南下營農會辦文旦促銷活動創意競賽

台南下營區農會今天舉辦「行銷文旦大果系列活動-文旦創意競賽暨頒獎典禮」。舉辦剝柚子、徒手秤重趣味競賽、在地人好秀演出等活動，許多遊客親子到農會參加活動、品嘗優質文旦柚，非常熱鬧。

農會也在超市下營店、中營店、農產品展售館、營農加油站四個營業點辦文旦大果行銷活動，憑消費發票就贈送一顆文旦。

下營農會表示，下營文旦雖已賣出超過九成，為協助農民銷售大果，號召加工業者收購大果，轄區國小辦創意文旦創作競賽，協助農友行銷文旦大果。