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斗六警執行清道專案 2件未限期改善開罰

中央社／ 雲林縣7日電

斗六火車站周邊道路經常有車輛違規停放於馬路及人行道，影響人、車通行安全及權益，雲林縣斗六警分局聯合相關單位執行清道專案共清除6處，其中有2件未限期改善，依法開罰。

斗六火車站周邊道路，經常有車輛違規停放於馬路及人行道，影響人、車通行安全及權益，令人詬病。執行清道專案其中有2件，應限期改善仍未改善，警依「道路交通管理處罰條例」開罰新台幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰。

斗六警分局日前配合雲林縣警察局交通隊，針對斗六火車站周邊道路及人行道違規停車進行拖吊；另也持續與斗六市公所清潔隊合作清道專案，針對道路擺放盆栽、廣告旗幟、鐵拒馬、雜物等路障占用道路情形清除，還給用路人安全、安心的通行空間。

警方今天發布新聞稿指出，針對部分住（商）家為方便自身車輛停車，常有利用交通錐、鐵拒馬、旗桿及盆栽等雜物占用道路情形，轄區派出所平時獲報均會執行勸導及舉發，並定期與斗六市公所清潔隊合作，積極執行清道勤務。

警方統計，清道專案共勸導改善7件，另執行清除盆栽、雜物、廣告旗幟、交通錐及鐵拒馬等路障共6件。

警方說，其中有2件，店家分別以鐵拒馬、置物架占用道路，先前民眾檢舉要求限期改善仍未改善，當場依「道路交通管理處罰條例」開罰新台幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰，呼籲民眾保持騎樓、人行道及道路暢通，還給用路人安全、安心的通行空間。

人行道 斗六

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