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嘉縣徵才活動吸引1873人 40家廠商千個職缺媒合率約6成

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府今天在民雄國中舉辦現場徵才活動，吸引1873人參加，工作媒合率約64%。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天在民雄國中舉辦現場徵才活動，吸引1873人參加，工作媒合率約64%。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天在民雄國中舉辦「113年度現場徵才活動」，超過40家廠商進駐，釋出1000個以上工作機會，縣長翁章梁、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟到場關心求職情形，共計有1873人參加徵才活動，縣府初步統計媒合率約為64%，盼緩解企業缺工問題。

縣府勞青處說，今年徵才活動有逾40家廠商進駐，包括遠東機械集團、千葉餐飲集團、勤誠興業、峻程科技、福隆玻璃、金龍冠食品及光泉公司等42家廠商進駐徵才，金龍冠食品股份有限公司工務經理職缺薪資最高上看7萬元，現場也有294個職缺薪資上看4萬。

翁章梁表示，嘉義縣轉型為農工大縣，近年還爭取嘉義科學園區，大力招商增加就業機會，目前大埔美及馬稠後已有136家廠商進駐，提供超過8900個工作機會，馬稠後後期園區進駐逾95家廠商，現在陸續建廠中，2025年6大產業園區開發完成後，將釋出6萬個工作機會。

翁章梁說，嘉義縣政府每年在山海區各辦理一場大型徵才活動，集結各產業職缺，平均單場媒合率超過6成，就連1111人力銀行都有嘉義縣的就職專區彙整職缺，大家如果想找工作都有許多管道，謝謝所有廠商提供的就業機會。

嘉義縣政府今天在民雄國中舉辦現場徵才活動，吸引1873人參加，工作媒合率約64%。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天在民雄國中舉辦現場徵才活動，吸引1873人參加，工作媒合率約64%。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天在民雄國中舉辦現場徵才活動，縣長翁章梁關心求職狀況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天在民雄國中舉辦現場徵才活動，縣長翁章梁關心求職狀況。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 徵才活動 職缺

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