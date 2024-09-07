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赴荷蘭拓銷台南物產 黃偉哲：以此為據點打入歐洲市場
台南市長黃偉哲日前率市府團隊於荷蘭舉辦台南物產推介會，歐洲通路商及銷售代表皆對於台南多樣化且高品質的物產感到驚豔，黃偉哲表示，荷蘭是歐洲供應鏈中心，台南預計以荷蘭為歐洲據點，將農特產品拓銷至全歐洲。
黃偉哲向國際貿易商與採購人員推薦台南特色產品，現場反應非常熱烈，試吃樣品供不應求，透過此次「台南物產推介會」邀請歐洲通路商深入了解台南鮮果及農漁加工品，所推介的產品包括果汁、果乾、水果酥以及拌麵、沾醬、調飲包等，在進行試吃與洽商後通路商皆對這些產品表示濃厚興趣，因加工品可延長農產銷售期限、減少檢疫問題，能為農產品帶來更高的附加價值。
黃偉哲也見證台灣貿易商及荷蘭通路商簽署合作備忘錄，未來配合通路商涵蓋歐洲各城市的服務，以及荷蘭便利的物流系統，可快速發貨到全歐洲，除了已上架的鳳梨鮮果外，未來也期盼可將更多台南優質農特產品輸入歐洲。
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