台南麻豆農會今明辦「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦
台南市麻豆區農會號召各產銷班農民響應，今明兩天在麻豆興國路「柚兒園」舉辦「麻豆柚市集」展售活動，農民準備了許多新鮮的柚子讓大家品嘗，吸引大批民眾參觀，麻豆鮮果已採收九成以上，農會呼籲把握機會選購所剩無多正港麻豆文旦柚。
麻豆農會總幹事孫慈敏表示，今年的麻豆柚市集特別邀請數十家麻豆在地農園聯合展售，規模堪稱史上最大。現場並有滿千送摸彩券活動，最大獎65吋液晶電視，並提供宅配到府、ok店到店服務，現買現寄，還有整點五折特賣、參加導覽解說還送柚子香腸等多項優惠活動。
她說，為了迎接UR品牌生活概念館開幕，館內餐飲與麻豆區農會所生產的文旦加工品，全面九折特賣，參加尋寶遊戲於指定地點打卡上傳社群軟體，還可兌換「Ｃ飲麗」（柚子吸凍飲）。
孫慈敏說，文旦的口感風味取決於果肉的糖酸比例。麻豆位處台灣文旦產區最南端，擁有日照時數最長優勢，日照充足的環境讓陽光有充分的時間將果實的苦澀化成回甘，也比其他產區多了微酸、微甜的滋味。為了讓消費者品嘗到完美酸、甘、甜比例的文旦，農會特別引進糖酸檢測儀與文旦視覺選別器，專業儀器分級與自動化包裝，讓文旦品質能趨於一致。有興趣的遊客下午3點參加導覽行程，會有專人解說品味文旦的樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言