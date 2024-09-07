台南麻豆農會今明辦「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦

台南市麻豆區農會號召各產銷班農民響應，今明兩天在麻豆興國路「柚兒園」舉辦「麻豆柚市集」展售活動，農民準備了許多新鮮的柚子讓大家品嘗，吸引大批民眾參觀，麻豆鮮果已採收九成以上，農會呼籲把握機會選購所剩無多正港麻豆文旦柚。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，今年的麻豆柚市集特別邀請數十家麻豆在地農園聯合展售，規模堪稱史上最大。現場並有滿千送摸彩券活動，最大獎65吋液晶電視，並提供宅配到府、ok店到店服務，現買現寄，還有整點五折特賣、參加導覽解說還送柚子香腸等多項優惠活動。

她說，為了迎接UR品牌生活概念館開幕，館內餐飲與麻豆區農會所生產的文旦加工品，全面九折特賣，參加尋寶遊戲於指定地點打卡上傳社群軟體，還可兌換「Ｃ飲麗」（柚子吸凍飲）。