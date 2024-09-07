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台南麻豆農會今明辦「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南麻豆農會「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦。記者周宗禎／攝影

台南市麻豆區農會號召各產銷班農民響應，今明兩天在麻豆興國路「柚兒園」舉辦「麻豆柚市集」展售活動，農民準備了許多新鮮的柚子讓大家品嘗，吸引大批民眾參觀，麻豆鮮果已採收九成以上，農會呼籲把握機會選購所剩無多正港麻豆文旦柚。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，今年的麻豆柚市集特別邀請數十家麻豆在地農園聯合展售，規模堪稱史上最大。現場並有滿千送摸彩券活動，最大獎65吋液晶電視，並提供宅配到府、ok店到店服務，現買現寄，還有整點五折特賣、參加導覽解說還送柚子香腸等多項優惠活動。

她說，為了迎接UR品牌生活概念館開幕，館內餐飲與麻豆區農會所生產的文旦加工品，全面九折特賣，參加尋寶遊戲於指定地點打卡上傳社群軟體，還可兌換「Ｃ飲麗」（柚子吸凍飲）。

孫慈敏說，文旦的口感風味取決於果肉的糖酸比例。麻豆位處台灣文旦產區最南端，擁有日照時數最長優勢，日照充足的環境讓陽光有充分的時間將果實的苦澀化成回甘，也比其他產區多了微酸、微甜的滋味。為了讓消費者品嘗到完美酸、甘、甜比例的文旦，農會特別引進糖酸檢測儀與文旦視覺選別器，專業儀器分級與自動化包裝，讓文旦品質能趨於一致。有興趣的遊客下午3點參加導覽行程，會有專人解說品味文旦的樂趣。

台南麻豆農會「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦。記者周宗禎／攝影
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台南麻豆農會「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦。記者周宗禎／攝影
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台南麻豆農會「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會「柚市集」展售所剩無幾的麻豆文旦。記者周宗禎／攝影

文旦 柚子 農會

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