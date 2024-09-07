影／最美台南火車站前圓環啟動改造 估花3.8億元增行人廣場

台南火車站前圓環啟動改造，預計投入3.8億元改善交通，並打造行人可親近的廣場，台南市交通局今天起台南文化創意產業園區辦理為期10天的「台南火車站站前廣場改造願景展」，透過模擬動畫可看出來交通動線改善，以及新增的行人廣場，議員讚美有「歐洲車站」的感覺，未來從各方向都可清楚看到台南車站古蹟站體；但提醒施工造成交通黑暗期，交通局表示會採「半半施工」盡量降低對交通的衝擊。

台南火車站每日平均上下車人數高達5萬人次，台灣燈會期間更創下單日7萬人次的紀錄，在全台車站僅次於台北和桃園排名第3，但出站後動線紊亂，行人闖越道路等亂象多，副市長葉澤山說，台南火車站站前廣場是城市交通最核心的地點，台南鐵路地下化、古蹟車站整修也都積極開展中，今年更適逢台南400，打造全新的府城入口門戶，別具歷史意義。

交通局長王銘德表示，台南火車站站前廣場改造，首要解決交通問題，不僅透過交通動線的簡化，改善過去圓環交織和衝突的複雜車流，更重要的是打造行人可以親近的廣場，並且整合接送區、公車停靠區、計程車排班區等功能，具有人本、綠能、永續及平權等城市發展的指標意義，市民可透過這次展覽中瞭解改造的理念。

立委林俊憲和市議員蔡筱薇、沈震東、李宗霖等均到場，肯定也期待台南火車站前圓環改造計畫，林俊憲說，這是台南市的大門，過去真的很紊亂，行人和車輛茫然無所適從，改善後會比較好，但未來還是要透過號誌和標線，讓行車和行人可以順暢，還有台南火車站站體整修、鐵路地下化等工程延宕，也會督促盡快完工。