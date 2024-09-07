快訊

台北羽賽／家鄉最後一舞止步8強 戴資穎：會想念球迷聲音

柯文哲USB「1500沈慶京」成收賄鐵證？作家質疑1關鍵：智商157簡直87

他曝Threads「完全打趴Dcard」？網友狂點頭曝關鍵：它真的比較舒服

打造動物友善城市嘉市第2座寵物公園地點曝 動保嘉年華下午登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市第2座西區寵物公園，經市府多處地點審慎評估，選定面積大、離社區遠的北香湖公園，預定明年完工啟用，圖為北香湖空拍鳥瞰。圖／嘉市府提供
嘉市第2座西區寵物公園，經市府多處地點審慎評估，選定面積大、離社區遠的北香湖公園，預定明年完工啟用，圖為北香湖空拍鳥瞰。圖／嘉市府提供

嘉義市政府打造動物友善城市，今天下午3點在中央廣場舉辦「毛起來愛你」動保嘉年華活動，市府繼去年啟用首座東區寵物公園，第2座西區寵物公園，經市府多處地點審慎評估，選定面積大、離社區遠的北香湖公園，預定明年完工啟用，提供寵物飼主與毛小孩活動休閒樂園。

市府2019年9月啟用新建「動物保護教育園區」，推動「寵物友善空間」認證標章、制訂「動物保護自治條例」、啟用首座寵物公園，奠定動物友善城市基礎。截至目前，嘉市共有69家寵物友善店家，涵蓋食宿遊購行，讓市民和遊客自在享受寵物友善的生活、觀光及消費環境。

去年5月，東區綠映水樣公園區首座寵物公園啟用，受毛親子家庭歡迎。今年市府選定北香湖公園作為第2座寵物公園設置地點，市府編預算議會支持，預計明年中旬完工，北香湖公園區有廣達28公頃可供規畫是獲選主因。

寵物公園設施包括休憩區（含狗便袋封閉式垃圾桶），民罛休憩區，大小型犬入口處、放電草坪、草坡，大小型犬訓練區，照護區，互動區等，以9公斤區分大小犬體型，放電草坪設圍籬、兩層門安全設施，飼主可坐休憩區，觀看毛孩活動情形。

下午動保嘉年華活動，提供免費狂犬病疫苗注射、晶片植入及寵物登記等服務，還有毛孩指甲義剪、攤位闖關活動、浪浪認養以及寵物趣味競賽等豐富活動。歡迎飼主帶毛小孩參加同歡共樂。

嘉市東區綠映水樣公園區首座寵物公園，受毛親子家庭歡迎，圖為首座寵物公園空拍鳥瞰。圖／嘉市府提供
嘉市東區綠映水樣公園區首座寵物公園，受毛親子家庭歡迎，圖為首座寵物公園空拍鳥瞰。圖／嘉市府提供

動物 寵物 毛小孩

延伸閱讀

嘉義火車站商圈鉅陞亮點旅店將熄燈 每月虧百萬…董座曝原因

嘉市一分局警員包庇德州撲克賭場被起訴 警局：收押停職中

嘉市議會關心流浪犬貓 市府：明年增編30萬絕育費、提高認養率

屏東海洋嘉年華9月登場 教育融觀光深度體驗在地

相關新聞

打造動物友善城市嘉市第2座寵物公園地點曝 動保嘉年華下午登場

嘉義市政府打造動物友善城市，今天下午3點在中央廣場舉辦「毛起來愛你」動保嘉年華活動，市府繼去年啟用首座東區寵物公園，第2...

有機肥廠擬進駐 雲縣元長鄉3村反對

雲林縣元長鄉將設置有機肥工廠，廠方昨天開說明會，逾百名村民到場，廠方說明設廠緣由和現代化防汙除臭機械設備，村民聽不進去，...

北港神童、玉山媽 冒風雨登玉山

雲林北港朝天宮董事蕭嘉鴻與北港百年神童團誠心宮負責人林延欣發想神童、媽祖挑戰玉山，一群沒登山經驗的年輕人密集山訓，本月4...

鄉親鄉情／7旬小鎮醫師打造共老園地

嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌行醫40餘年，73歲仍心繫社區長者照護問題，以母親之名成立「素園」，打造在地安老舒適場所，...

顏振發指控畫作報酬帳目不清 暫停合作全美戲院

手繪電影看板大師顏振發和全美戲院暫停合作，更傳出雙方撕破臉，顏振發指控全美戲院給付畫作酬勞帳目不清，全美戲院負責人吳俊漢...

睽違10年 北港朝天宮媽祖攜神童登玉山

雲林縣北港朝天宮媽祖睽違10年再度登玉山，此行有北港誠心宮陪同，朝天宮董事蕭嘉鴻獨自揹著媽祖，其他人輪流扛著神童，途中遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。