打造動物友善城市嘉市第2座寵物公園地點曝 動保嘉年華下午登場
嘉義市政府打造動物友善城市，今天下午3點在中央廣場舉辦「毛起來愛你」動保嘉年華活動，市府繼去年啟用首座東區寵物公園，第2座西區寵物公園，經市府多處地點審慎評估，選定面積大、離社區遠的北香湖公園，預定明年完工啟用，提供寵物飼主與毛小孩活動休閒樂園。
市府2019年9月啟用新建「動物保護教育園區」，推動「寵物友善空間」認證標章、制訂「動物保護自治條例」、啟用首座寵物公園，奠定動物友善城市基礎。截至目前，嘉市共有69家寵物友善店家，涵蓋食宿遊購行，讓市民和遊客自在享受寵物友善的生活、觀光及消費環境。
去年5月，東區綠映水樣公園區首座寵物公園啟用，受毛親子家庭歡迎。今年市府選定北香湖公園作為第2座寵物公園設置地點，市府編預算議會支持，預計明年中旬完工，北香湖公園區有廣達28公頃可供規畫是獲選主因。
寵物公園設施包括休憩區（含狗便袋封閉式垃圾桶），民罛休憩區，大小型犬入口處、放電草坪、草坡，大小型犬訓練區，照護區，互動區等，以9公斤區分大小犬體型，放電草坪設圍籬、兩層門安全設施，飼主可坐休憩區，觀看毛孩活動情形。
下午動保嘉年華活動，提供免費狂犬病疫苗注射、晶片植入及寵物登記等服務，還有毛孩指甲義剪、攤位闖關活動、浪浪認養以及寵物趣味競賽等豐富活動。歡迎飼主帶毛小孩參加同歡共樂。
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