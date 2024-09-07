聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄉親鄉情／7旬小鎮醫師打造共老園地

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣新港鄉小鎮醫師陳錦煌（左），打造社區共老舒適場所，入圍衛福部社區金點獎。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉小鎮醫師陳錦煌（左），打造社區共老舒適場所，入圍衛福部社區金點獎。記者黃于凡／攝影

嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌行醫40餘年，73歲仍心繫社區長者照護問題，以母親之名成立「素園」，打造在地安老舒適場所，擔任居民心靈導師，為高齡長者開出社會處方簽，今年入圍衛福 部社區金點獎。對陳錦煌而言，醫者使命不只看診開藥，治病更要治心。

陳錦煌行醫多年洞察人性，他發現許多高齡者沒生病常求診，「孤寂感」引起焦慮、失眠等問題，讓高齡者最難受，為此，他2005年成立扶緣服務協會，為高齡社會脆弱人群提供支持照護，協會由40多名志工組成，他們負責送餐服務，協助高齡者參與社區活動，重新找回生活意義。

陳錦煌還以母親「阿素」名字成立新港素園，為長者、身障者及新住民打造共老場所，入圍衛福部社區金點獎。陳錦煌說，讓長者有事可做、有收穫才能真正治癒心靈，重拾生命價值，看到長者彷彿看到母親，希望打造共老地方，讓大家找到家的感覺。

「我73歲還可以做點事」陳錦煌說，雖然他退休不算年輕，但趁著還有精力，希望逐步落實訓練志工、建立制度，把素園做好，照顧年長、需要幫助的人，也希望這個精神延續，組織長久發展存在，讓大家在年老時，也有人關心和照顧。

陳錦煌分享，醫師生涯沒有退休，只要身體狀況還健康，他都會固定到據點看看大家，陪伴大家在地安老，希望透過成立扶緣服務協會、新港素園等，為高齡社會開出一張「社會處方簽」，打造好的共老模式，讓更多長者老有所依、老有所終。

母親 醫師 高齡者

延伸閱讀

新竹芎林兒少據點今揭牌 將安排手抄紙、竹蟬等課程

桃園罷免團體下戰帖 于北辰服務處：別影響社區安寧

汐止62歲男13樓高處墜落社區花圃 送醫搶救不治

教團質疑撥補不公 何佩珊：勞保人數遠超軍公教

相關新聞

北港神童、玉山媽 冒風雨登玉山

雲林北港朝天宮董事蕭嘉鴻與北港百年神童團誠心宮負責人林延欣發想神童、媽祖挑戰玉山，一群沒登山經驗的年輕人密集山訓，本月4...

有機肥廠擬進駐 雲縣元長鄉3村反對

雲林縣元長鄉將設置有機肥工廠，廠方昨天開說明會，逾百名村民到場，廠方說明設廠緣由和現代化防汙除臭機械設備，村民聽不進去，...

鄉親鄉情／7旬小鎮醫師打造共老園地

嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌行醫40餘年，73歲仍心繫社區長者照護問題，以母親之名成立「素園」，打造在地安老舒適場所，...

顏振發指控畫作報酬帳目不清 暫停合作全美戲院

手繪電影看板大師顏振發和全美戲院暫停合作，更傳出雙方撕破臉，顏振發指控全美戲院給付畫作酬勞帳目不清，全美戲院負責人吳俊漢...

睽違10年 北港朝天宮媽祖攜神童登玉山

雲林縣北港朝天宮媽祖睽違10年再度登玉山，此行有北港誠心宮陪同，朝天宮董事蕭嘉鴻獨自揹著媽祖，其他人輪流扛著神童，途中遇...

2024文博會62萬人次破歷年紀錄 全民來追 「巷仔Niau」

「2024台灣文化創意博覽會」9月1日圓滿落幕，創下62萬總參觀人次，同時打破往年文博會參觀人次。台南市長黃偉哲表示，繼2024台灣燈會之後，是為另一項國家級活動在台南畫下圓滿句點。 臺南市文化局表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。