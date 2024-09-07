鄉親鄉情／7旬小鎮醫師打造共老園地

嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌行醫40餘年，73歲仍心繫社區長者照護問題，以母親之名成立「素園」，打造在地安老舒適場所，擔任居民心靈導師，為高齡長者開出社會處方簽，今年入圍衛福 部社區金點獎。對陳錦煌而言，醫者使命不只看診開藥，治病更要治心。

陳錦煌行醫多年洞察人性，他發現許多高齡者沒生病常求診，「孤寂感」引起焦慮、失眠等問題，讓高齡者最難受，為此，他2005年成立扶緣服務協會，為高齡社會脆弱人群提供支持照護，協會由40多名志工組成，他們負責送餐服務，協助高齡者參與社區活動，重新找回生活意義。

陳錦煌還以母親「阿素」名字成立新港素園，為長者、身障者及新住民打造共老場所，入圍衛福部社區金點獎。陳錦煌說，讓長者有事可做、有收穫才能真正治癒心靈，重拾生命價值，看到長者彷彿看到母親，希望打造共老地方，讓大家找到家的感覺。

「我73歲還可以做點事」陳錦煌說，雖然他退休不算年輕，但趁著還有精力，希望逐步落實訓練志工、建立制度，把素園做好，照顧年長、需要幫助的人，也希望這個精神延續，組織長久發展存在，讓大家在年老時，也有人關心和照顧。

陳錦煌分享，醫師生涯沒有退休，只要身體狀況還健康，他都會固定到據點看看大家，陪伴大家在地安老，希望透過成立扶緣服務協會、新港素園等，為高齡社會開出一張「社會處方簽」，打造好的共老模式，讓更多長者老有所依、老有所終。