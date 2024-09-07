北港神童、玉山媽 冒風雨登玉山

雲林北港朝天宮董事蕭嘉鴻與北港百年神童團誠心宮負責人林延欣發想神童、媽祖挑戰玉山，一群沒登山經驗的年輕人密集山訓，本月4日凌晨背著神轎和兩尊神童從朝天宮出發，5日清晨攻頂時遇上大風雨，但他們咬牙勇往直前終於攻頂，寫下神童登玉山紀錄，前晚回到朝天宮受到英雄式歡迎。

蕭嘉鴻說，他沒登過山，接受這項挑戰「心驚驚」，向媽祖擲筊請示並徵得朝天宮董事長蔡咏鍀同意，至於要背那尊媽祖上山，擲筊結果由10年前曾登過玉山的「玉山媽」雀屏中選，10名隊員大都沒有登山經驗，經1個多月的密集山訓，練足了體力和基本功。

本月4日凌晨，在簡單的起駕誦經儀式後，蕭嘉鴻等人背著神轎及誠心宮兩尊神童從朝天宮出發，抵達排雲山莊過夜後，5日凌晨4時許摸黑背著神童和媽祖上山，途中風雨變大，氣溫只約4度，大家冷得直顫抖，頂著風雨一步步往上爬。

途中有其他山友折返勸他們別上山，但隊員商議後決心完成任務，咬牙沿著溼滑的山路繼續往前，7點多終於攻頂，一行人直說感受到媽祖的靈威浩蕩，忍不住大聲尖叫「我愛媽祖、我愛玉山」。

隊員稍作休息後即下山，讓隊員欣慰的是上下山沿途，山友遇見媽祖都會駐足膜拜，並為隊員加油打氣，前晚登山隊平安返抵北港朝天宮，廟前大街一路鞭炮不停，10名隊員受到英雄式歡迎，寫下媽祖和神童一同登上台灣最高峰的歷史新頁。