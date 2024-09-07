聽新聞
test
0:00 / 0:00

有機肥廠擬進駐 雲縣元長鄉3村反對

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣元長鄉將設肥料廠遭村民群起抗議反對設立到底，說明會不歡而散。記者蔡維斌／攝影
雲林縣元長鄉將設肥料廠遭村民群起抗議反對設立到底，說明會不歡而散。記者蔡維斌／攝影

雲林縣元長鄉將設置有機肥工廠，廠方昨天開說明會，逾百名村民到場，廠方說明設廠緣由和現代化防汙除臭機械設備，村民聽不進去，強調他們聽不懂數據，只知臭氣病菌影響人體，尤其村落位在下風處，鄰近3村將受影響，若不能切結有臭味就關廠，他們堅決反對設廠，現場數度發生火爆場面，最後不歡而散。

有間環保公司將在元長鄉下寮村約1.7公頃土地，建造1座雞糞等畜養及菇類農廢有機肥料處理廠，在基地旁開說明會，引起鄰近3村逾百名村民出席，廠方說明設廠緣由及現代化除臭設備與傳統堆肥廠差異，強調密閉式工廠和設備不會有臭氣。

元長鄉長李明明、前議長沈宗隆、議員蔡明水，以及下寮村長吳森榮、頂寮村長蔡倍東、龍岩村長吳秋福等到場，廠方說明過程不斷被村民打斷，村民說，廠方說一大堆數據和科學，大家聽不懂，但知道堆肥廠一定臭氣沖天，甚至雞屎會有病菌傳染之虞，政府為何不找合適地方，設專區集中處理，不會影響村落。

吳森榮說，下寮、頂寮、龍岩村鄰近工廠，運送雞屎或肥料經過村落，沿途會有臭味，且村落位在下風處，不論那個季節風勢都會影響村民，尤其元長已設化製廠，臭味問題一定會有，希望政府促廠商另覓合適處所。

沈宗隆斥責廠方不應只說村民聽不懂的數據，應說明該廠獲農業部及縣府核可，未來怎麼做不影響村民，大家才聽得進去。村民爭相發言，場面混亂，沈宗隆一度制止，引發群情激動，場面緊張，警方到場戒護，未擴大爭執。村民揚言，廠方若無法出具有臭味就關廠切結書沒得談，雙方不歡而散，廠方表示，會再溝通。

沈宗隆 臭味 農業部

延伸閱讀

綠能畜牧有成！台糖東海豐園區獲國家企業環保獎銀級獎

影／元長村民暴怒阻抗設肥料廠 廠方保證設備現代化也無效

掃除綠能蟑螂建首功 彰化縣女調查官邱妙如獲卓揆表揚

官員涉弊經濟部行政調查牛步 綠表尊重：盼藍別帶風向

相關新聞

北港神童、玉山媽 冒風雨登玉山

雲林北港朝天宮董事蕭嘉鴻與北港百年神童團誠心宮負責人林延欣發想神童、媽祖挑戰玉山，一群沒登山經驗的年輕人密集山訓，本月4...

有機肥廠擬進駐 雲縣元長鄉3村反對

雲林縣元長鄉將設置有機肥工廠，廠方昨天開說明會，逾百名村民到場，廠方說明設廠緣由和現代化防汙除臭機械設備，村民聽不進去，...

鄉親鄉情／7旬小鎮醫師打造共老園地

嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌行醫40餘年，73歲仍心繫社區長者照護問題，以母親之名成立「素園」，打造在地安老舒適場所，...

顏振發指控畫作報酬帳目不清 暫停合作全美戲院

手繪電影看板大師顏振發和全美戲院暫停合作，更傳出雙方撕破臉，顏振發指控全美戲院給付畫作酬勞帳目不清，全美戲院負責人吳俊漢...

睽違10年 北港朝天宮媽祖攜神童登玉山

雲林縣北港朝天宮媽祖睽違10年再度登玉山，此行有北港誠心宮陪同，朝天宮董事蕭嘉鴻獨自揹著媽祖，其他人輪流扛著神童，途中遇...

2024文博會62萬人次破歷年紀錄 全民來追 「巷仔Niau」

「2024台灣文化創意博覽會」9月1日圓滿落幕，創下62萬總參觀人次，同時打破往年文博會參觀人次。台南市長黃偉哲表示，繼2024台灣燈會之後，是為另一項國家級活動在台南畫下圓滿句點。 臺南市文化局表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。