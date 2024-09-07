有機肥廠擬進駐 雲縣元長鄉3村反對

雲林縣元長鄉將設置有機肥工廠，廠方昨天開說明會，逾百名村民到場，廠方說明設廠緣由和現代化防汙除臭機械設備，村民聽不進去，強調他們聽不懂數據，只知臭氣病菌影響人體，尤其村落位在下風處，鄰近3村將受影響，若不能切結有臭味就關廠，他們堅決反對設廠，現場數度發生火爆場面，最後不歡而散。

有間環保公司將在元長鄉下寮村約1.7公頃土地，建造1座雞糞等畜養及菇類農廢有機肥料處理廠，在基地旁開說明會，引起鄰近3村逾百名村民出席，廠方說明設廠緣由及現代化除臭設備與傳統堆肥廠差異，強調密閉式工廠和設備不會有臭氣。

元長鄉長李明明、前議長沈宗隆、議員蔡明水，以及下寮村長吳森榮、頂寮村長蔡倍東、龍岩村長吳秋福等到場，廠方說明過程不斷被村民打斷，村民說，廠方說一大堆數據和科學，大家聽不懂，但知道堆肥廠一定臭氣沖天，甚至雞屎會有病菌傳染之虞，政府為何不找合適地方，設專區集中處理，不會影響村落。

吳森榮說，下寮、頂寮、龍岩村鄰近工廠，運送雞屎或肥料經過村落，沿途會有臭味，且村落位在下風處，不論那個季節風勢都會影響村民，尤其元長已設化製廠，臭味問題一定會有，希望政府促廠商另覓合適處所。

沈宗隆斥責廠方不應只說村民聽不懂的數據，應說明該廠獲農業部及縣府核可，未來怎麼做不影響村民，大家才聽得進去。村民爭相發言，場面混亂，沈宗隆一度制止，引發群情激動，場面緊張，警方到場戒護，未擴大爭執。村民揚言，廠方若無法出具有臭味就關廠切結書沒得談，雙方不歡而散，廠方表示，會再溝通。