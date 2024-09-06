顏振發指控畫作報酬帳目不清 暫停合作全美戲院

手繪電影看板大師顏振發和全美戲院暫停合作，更傳出雙方撕破臉，顏振發指控全美戲院給付畫作酬勞帳目不清，全美戲院負責人吳俊漢則回應，絕無不合理扣除金額，也未侵占畫作。

顏振發昨天在台南市中西區藍晒圖文創園區宣布，將於9月14日至10月13日在歸仁區東門美術館首次開辦個人畫展，預定展出14幅畫作，且暫停和全美戲院合作，個人畫展是他年輕以來的夢想。

不過，顏振發7月底突然離開全美戲院對面騎樓常年作畫的地方，進駐藍晒圖文創園區開設工作室，引起揣測；顏振發指控，「全美戲院未給付手繪電影畫作的錢」。

顏振發氣憤地說，他之前為戲院作畫帳目不清，「錢都隨便給」，連之前為Gucci打造藝術牆，也遭不合理扣除金額，但礙於僅口頭約定，而非白紙黑字，讓他求討無門，如今他和全美戲院撕破臉，之後只想取回自己畫作，專注在油畫創作領域。

吳俊漢則說，顏振發今年5月因炎熱高溫影響健康，暫停作畫，戲院曾釋出善意讓他在冷氣房作畫，卻遭到拒絕，後來顏振發以各種理由推託未交件，導致戲院無法按期程進行相關作業，只好請其他畫師幫忙。

至於Gucci手繪藝術牆創作，吳俊漢解釋，圖面設計做了修改，加上顏振發無法在高處作畫，事前溝通時又未表明，開工後才緊急商請台南知名藝術家蔡濰任協助完成，戲院多次和顏振發溝通，未能得到正面回應，絕無不合理扣除金額。

吳俊漢說，顏振發之前畫作已付清款項，原本就是戲院財產，絕非侵占。顏振發多月來不作畫、不交件又溝通無果，已嚴重影響全美戲院營運。

全美戲院經理吳俊誠表示，若全美戲院有需要，也會請顏振發支援協助。顏振發則說：「待明年過年後再看看吧」。

顏振發手繪電影看板逾半世紀，全美戲院看板幾乎都是他畫的，戲院對面騎樓是他作畫的地方，幾乎全年無休，吸引不少遊客到場看他畫畫，也讓當地逐漸變成1個景點。

如今，隨著顏振發暫停和全美戲院合作，搬離作畫原址進駐藍晒圖文創園區，甚至開班授課學畫也遷移，確定的是，顏振發在全美戲院對面騎樓作畫場景，暫時會消失一陣子。