快訊

周杰倫官宣12月登大巨蛋開唱 遠雄證實第一次個人專場演唱會是他

8月就業數據好壞參半…美股恐面臨多空交戰 市場4情境曝光

顏振發指控畫作報酬帳目不清 暫停合作全美戲院

中央社／ 台南6日電
手繪電影看板大師顏振發。圖／台北電影節提供
手繪電影看板大師顏振發。圖／台北電影節提供

手繪電影看板大師顏振發和全美戲院暫停合作，更傳出雙方撕破臉，顏振發指控全美戲院給付畫作酬勞帳目不清，全美戲院負責人吳俊漢則回應，絕無不合理扣除金額，也未侵占畫作。

顏振發昨天在台南市中西區藍晒圖文創園區宣布，將於9月14日至10月13日在歸仁區東門美術館首次開辦個人畫展，預定展出14幅畫作，且暫停和全美戲院合作，個人畫展是他年輕以來的夢想。

不過，顏振發7月底突然離開全美戲院對面騎樓常年作畫的地方，進駐藍晒圖文創園區開設工作室，引起揣測；顏振發指控，「全美戲院未給付手繪電影畫作的錢」。

顏振發氣憤地說，他之前為戲院作畫帳目不清，「錢都隨便給」，連之前為Gucci打造藝術牆，也遭不合理扣除金額，但礙於僅口頭約定，而非白紙黑字，讓他求討無門，如今他和全美戲院撕破臉，之後只想取回自己畫作，專注在油畫創作領域。

吳俊漢則說，顏振發今年5月因炎熱高溫影響健康，暫停作畫，戲院曾釋出善意讓他在冷氣房作畫，卻遭到拒絕，後來顏振發以各種理由推託未交件，導致戲院無法按期程進行相關作業，只好請其他畫師幫忙。

至於Gucci手繪藝術牆創作，吳俊漢解釋，圖面設計做了修改，加上顏振發無法在高處作畫，事前溝通時又未表明，開工後才緊急商請台南知名藝術家蔡濰任協助完成，戲院多次和顏振發溝通，未能得到正面回應，絕無不合理扣除金額。

吳俊漢說，顏振發之前畫作已付清款項，原本就是戲院財產，絕非侵占。顏振發多月來不作畫、不交件又溝通無果，已嚴重影響全美戲院營運。

全美戲院經理吳俊誠表示，若全美戲院有需要，也會請顏振發支援協助。顏振發則說：「待明年過年後再看看吧」。

顏振發手繪電影看板逾半世紀，全美戲院看板幾乎都是他畫的，戲院對面騎樓是他作畫的地方，幾乎全年無休，吸引不少遊客到場看他畫畫，也讓當地逐漸變成1個景點。

如今，隨著顏振發暫停和全美戲院合作，搬離作畫原址進駐藍晒圖文創園區，甚至開班授課學畫也遷移，確定的是，顏振發在全美戲院對面騎樓作畫場景，暫時會消失一陣子。

手繪 溝通 畫作

延伸閱讀

文化部不同意提供嘉義文創園區Ｗ棟給市府 嘉市議員批中央不公平對待

91年榮昌戲院遭祝融...文史工作者陳俊哲報案 見證老戲院興衰消失

曾為東南亞最高戲院…嘉義縣朴子僅存榮昌戲院遭祝融 屋主夫妻跳窗逃生

文博會人潮塞爆 台鐵沙崙支線加開班車、市區啟動接駁車

相關新聞

顏振發指控畫作報酬帳目不清 暫停合作全美戲院

手繪電影看板大師顏振發和全美戲院暫停合作，更傳出雙方撕破臉，顏振發指控全美戲院給付畫作酬勞帳目不清，全美戲院負責人吳俊漢...

睽違10年 北港朝天宮媽祖攜神童登玉山

雲林縣北港朝天宮媽祖睽違10年再度登玉山，此行有北港誠心宮陪同，朝天宮董事蕭嘉鴻獨自揹著媽祖，其他人輪流扛著神童，途中遇...

2024文博會62萬人次破歷年紀錄 全民來追 「巷仔Niau」

「2024台灣文化創意博覽會」9月1日圓滿落幕，創下62萬總參觀人次，同時打破往年文博會參觀人次。台南市長黃偉哲表示，繼2024台灣燈會之後，是為另一項國家級活動在台南畫下圓滿句點。 臺南市文化局表

黃偉哲訪荷蘭 攜手亞洲超市上架台南鳳梨

台南市長黃偉哲日前出訪歐洲，造訪荷蘭展開農產拓銷，攜手亞洲超市上架台南鳳梨；黃偉哲表示，台南高品質食品在荷蘭市場應有很大...

巴黎帕運跆拳道銅牌選手蕭翔文返國黃敏惠道賀 蕭分享笑著比賽原因

2024巴黎帕運男子跆拳道K44至58公斤量級賽事，出身嘉義市選手蕭翔文初登場勇奪銅牌，為中華隊奪下帕運史上首面跆拳道獎...

台南鳳梨進軍荷蘭高檔超市 農產品拚外銷版圖再添歐洲

台南鳳梨進軍荷蘭高檔超市，台南市長黃偉哲日前訪問荷蘭進行農產拓銷，與鎖定高端客群的亞洲超市攜手合作上架台南鳳梨，此行也赴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。