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睽違10年 北港朝天宮媽祖攜神童登玉山

中央社／ 雲林縣6日電
登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，玉山主峰海拔3952公尺。圖／玉管處提供
登玉山號稱「台灣人必做的3件事」之一，玉山主峰海拔3952公尺。圖／玉管處提供

雲林縣北港朝天宮媽祖睽違10年再度登玉山，此行有北港誠心宮陪同，朝天宮董事蕭嘉鴻獨自揹著媽祖，其他人輪流扛著神童，途中遇到風雨，也有山友折返，最後成功完成任務。

北港朝天宮前董事蘇榮泉今天告訴中央社記者，10年前他揹著媽祖單攻（1日往返）玉山，回憶當時過程「先苦後甘」，認為一切都值得。

蕭嘉鴻等人昨天晚間回到北港朝天宮，今天接受媒體電訪表示，他和北港誠心宮神童團負責人林延欣為好友，某日誠心宮爐主吳豐吉提議神童登玉山構想，3人從今年4月開始商議「2024年北港媽再登玉山之巔」。

有懼高症的蕭嘉鴻坦言接下挑戰的當下感到「心驚驚」，遂向媽祖擲筊請示並徵得朝天宮董事長蔡咏鍀同意。他們一行10人展開密集山訓，原訂今年7月底出發攻頂，遇到凱米颱風延後計畫，大家把握時間訓練。

攻頂隊伍4日凌晨從朝天宮出發，當晚在排雲山莊休息，隔天凌晨4時展開攻頂路程，蕭嘉鴻揹著揹式神轎，其他人輪流扛著誠心宮的2尊神童，半路遇到大風大雨，還有其他山友折返，紛紛勸說別上山。

大家商議後決心完成任務，在早上7時許成功登頂，眾人興奮不已，感受到山林宏偉之餘，更感受到媽祖的靈威浩蕩，眾人忍不住大聲尖叫「我愛媽祖、我愛玉山」。

蕭嘉鴻分享，在爬山過程中，山友看到媽祖時皆會駐足膜拜，並為他們加油打氣；蕭嘉鴻一行人昨天晚間回到北港朝天宮，寫下媽祖和神童團一同登上台灣最高峰的歷史新頁。

北港朝天宮 媽祖 玉山

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