洗腎免去多次扎針痛苦！斗六慈濟醫院和日本技術交流

雲林縣斗六慈濟醫院為讓腎友免於長期承受扎針之苦，透過科技輔助工具達到精準下針，今天更進一步就「超音波照護於透析瘻管扎針應用」與日本技術交流，也邀請外院透析診所醫護人員參與，希望藉此提升透析護理人員扎針技能及臨床照護能力，嘉惠病友。

斗六慈濟醫院今天邀請日本東京木村病院血液淨化室主任陳莉薇和日本東京女子醫大血液淨化室技術長「安部貴之」到院交流，分享超音波輔助扎針床邊應用及操作技術。

慈濟血液透析室護理長張雅萍表示，血液透析病人需透過透析治療維持身體正常功能，但每次透析都需忍受兩針(16號布袋針)錐心的疼痛。如果遇到深度較深或較狹小的瘻管，可能會引發血腫、瘀青併發症，甚至中斷透析治療，從而損壞血管通路。

為解決扎針困難，大林慈濟心臟血管外科主任張兼華親自到院傳授「超音波於透析瘻管扎針之應用技術」，今年3月大德捐贈超音波設備，讓斗六慈濟人護理人員也能持續學習，精進技術。

日本血液淨化室主任陳莉薇更進入透析室教導操作「超音波於透析瘻管扎針」，腎友張清文等人說，以前護理人員靠手感扎針，失敗就得重新扎針，斗六慈濟醫院現有儀器輔助，除精進學習，還跨國邀日本有經驗的醫護人員來研習交流，扎針成功率大幅上升，讓大家免於扎針之苦，是病友一大福音。

張兼華表示，超音波優勢在於即時性、無放射性、低成本和快速，傳統透析護理師仰賴觸覺和聽覺評估及經驗進行「盲目扎針」，如今透過超音波引導，扎針更精準，且可依病人血管通路特性制定個別化的扎針方向和點位，扎針技能從觸覺聽覺提升為視覺並進，大幅改善透析病人扎針焦慮、疼痛和血腫等問題，是保護病人安全一大突破。