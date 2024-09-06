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黃偉哲訪荷蘭 攜手亞洲超市上架台南鳳梨

中央社／ 台南6日電
台南鳳梨進軍荷蘭高檔超市，市長黃偉哲力拚外銷版圖再添歐洲，並與老朋友荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)相見歡。圖／台南市政府提供
台南鳳梨進軍荷蘭高檔超市，市長黃偉哲力拚外銷版圖再添歐洲，並與老朋友荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)相見歡。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲日前出訪歐洲，造訪荷蘭展開農產拓銷，攜手亞洲超市上架台南鳳梨；黃偉哲表示，台南高品質食品在荷蘭市場應有很大發展空間。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲日前造訪荷蘭拓銷農產，也參訪歐洲大型通路商及連鎖超市，同時和多次到台南演唱的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）相見歡。

黃偉哲表示，2024年是台南與世界相遇的400年，台南和荷蘭淵源深厚，荷蘭作為歐洲貿易門戶，對台南鮮果及農漁加工品拓銷具有重要意義，目前歐洲消費者對台南鳳梨反應熱烈，在丹麥、捷克等國陸續接到訂單。

市府指出，黃偉哲近年積極率團參與國際展覽，台南農產外銷版圖已擴及日本、韓國、新加坡、馬來西亞、加拿大及紐西蘭，如今鳳梨又上架荷蘭，成功跨足歐洲市場。

荷蘭 黃偉哲

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