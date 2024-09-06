黃偉哲訪荷蘭 攜手亞洲超市上架台南鳳梨
台南市長黃偉哲日前出訪歐洲，造訪荷蘭展開農產拓銷，攜手亞洲超市上架台南鳳梨；黃偉哲表示，台南高品質食品在荷蘭市場應有很大發展空間。
台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲日前造訪荷蘭拓銷農產，也參訪歐洲大型通路商及連鎖超市，同時和多次到台南演唱的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）相見歡。
黃偉哲表示，2024年是台南與世界相遇的400年，台南和荷蘭淵源深厚，荷蘭作為歐洲貿易門戶，對台南鮮果及農漁加工品拓銷具有重要意義，目前歐洲消費者對台南鳳梨反應熱烈，在丹麥、捷克等國陸續接到訂單。
市府指出，黃偉哲近年積極率團參與國際展覽，台南農產外銷版圖已擴及日本、韓國、新加坡、馬來西亞、加拿大及紐西蘭，如今鳳梨又上架荷蘭，成功跨足歐洲市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言