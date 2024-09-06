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巴黎帕運跆拳道銅牌選手蕭翔文返國黃敏惠道賀 蕭分享笑著比賽原因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2024巴黎帕運男子跆拳道K44至58公斤量級賽事，出身嘉義市選手蕭翔文(右二)初登場勇奪銅牌，為中華隊奪下帕運史上首面跆拳道獎牌。蕭翔文載譽歸國，市長黃敏惠（左二）由教育處長郭添財等人陪同，到蕭翔文住處貼紅榜祝賀。圖／嘉市府提供
2024巴黎帕運男子跆拳道K44至58公斤量級賽事，出身嘉義市選手蕭翔文(右二)初登場勇奪銅牌，為中華隊奪下帕運史上首面跆拳道獎牌。蕭翔文載譽歸國，市長黃敏惠（左二）由教育處長郭添財等人陪同，到蕭翔文住處貼紅榜祝賀。圖／嘉市府提供

2024巴黎帕運男子跆拳道K44至58公斤量級賽事，出身嘉義市選手蕭翔文初登場勇奪銅牌，為中華隊奪下帕運史上首面跆拳道獎牌。蕭翔文載譽歸國，市長黃敏惠下午由教育處長郭添財陪同，到蕭翔文住處貼紅榜祝賀，分享為國爭光喜悅榮耀。

蕭翔文出場向台灣民眾獻飛吻，微笑登場引起話題，蕭分享原因，「笑著比賽」是與自己、教練和防護員及嘉市約定，相信自己場上拚盡全力，接受比賽結果是他對自己期許。感謝市長與家鄉鼓勵，接下來他將休息一段時間再繼續比賽，期待繼續為國爭光，贏得佳績。

黃敏惠稱讚蕭翔文站上帕奧舞台，為中華隊奪得首面獎牌，振奮人心，蕭翔文不被逆境打倒毅力，運動家精神。8強戰對上法國選手，對手護齒套滑落，他彎下腰替雙手不便對手撿起護齒套戴上，展現溫暖風度與運動家精神，讓人感動！很

郭添財表示，嘉市積極推動各項體育活動，提供多元機會讓孩子體驗探索，近期多項國際賽事大放異彩，為嘉義、國家爭光，非常不容易！期許蕭翔文4年後2028洛杉磯帕運再度代表我國出賽，贏得金牌！

25歲蕭翔文國小5、6年級加入跆拳道社團，就讀民生國中體育班，大學參加國手選拔發生車禍，右手臂神經叢損傷無緣國手，但他沒有被絕望擊倒，在家人陪伴及教練建議下，轉當帕拉選手延續選手生涯成為國手，在2022杭州亞帕運、2023帕拉跆拳道世界錦標賽及2024年峴港亞洲帕拉跆拳道錦標賽奪牌，不被逆境擊倒精神，振奮人心。

2024巴黎帕運男子跆拳道K44至58公斤量級賽事，出身嘉義市選手蕭翔文(右五)初登場勇奪銅牌，為中華隊奪下帕運史上首面跆拳道獎牌。蕭翔文載譽歸國，市長黃敏惠由教育處長郭添財等人陪同，到蕭翔文住處貼紅榜祝賀。圖／嘉市府提供
2024巴黎帕運男子跆拳道K44至58公斤量級賽事，出身嘉義市選手蕭翔文(右五)初登場勇奪銅牌，為中華隊奪下帕運史上首面跆拳道獎牌。蕭翔文載譽歸國，市長黃敏惠由教育處長郭添財等人陪同，到蕭翔文住處貼紅榜祝賀。圖／嘉市府提供
2024巴黎帕運男子跆拳道K44至58公斤量級賽事，出身嘉義市選手蕭翔文(左)初登場勇奪銅牌，為中華隊奪下帕運史上首面跆拳道獎牌。蕭翔文載譽歸國，市長黃敏惠(中)下午由教育處長郭添財(右)陪同，到蕭翔文住處貼紅榜祝賀。圖／嘉市府提供
2024巴黎帕運男子跆拳道K44至58公斤量級賽事，出身嘉義市選手蕭翔文(左)初登場勇奪銅牌，為中華隊奪下帕運史上首面跆拳道獎牌。蕭翔文載譽歸國，市長黃敏惠(中)下午由教育處長郭添財(右)陪同，到蕭翔文住處貼紅榜祝賀。圖／嘉市府提供

嘉義 教練 跆拳

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