2024台灣設計展10/26揭幕 看見台南文化未來

台南市政府今天宣布「2024台灣設計展」10月26日在台南揭幕，為期16天，主題「是台南．當是未來」，主視覺串聯台南百相，共同看見台南跨越時空的文化未來。

台南市政府今天表示，「2024台灣設計展」將於10月26日至11月10日在台南登場，主展區涵蓋台南市美術館2館及市定古蹟西市場等，另有321巷藝術聚落、台南車站、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館等衛星展區。

文化局新聞稿指出，今年適逢「台南400」，也是台灣設計展第5度到台南，將作為台南思考如何邁向下個百年世代的重要環節。

在「台南400」重要節點上，台灣設計展不僅回顧台南源遠流長歷史底蘊，更希望透過設計力介入，看向台南逐步提升的城市美學和產業發展。主題「是台南‧當是未來」呈現台南對自身文化的認同與包容，展現多元文化作為永續經營的城市韌性與個性。

此外，今年主題也藉由跨世代、跨領域、跨產業及跨文化力量，呈現台南當代風華，主視覺概念以台南隨處可見的圓形拱門、廊道等元素，連接過去與未來意象，且透過色彩重組，串聯城市不同面向。

文化局表示，台南有深厚文化底蘊，更是一座順水而生、百業閃耀城市，由歷史磚瓦堆砌，在設計中持續翻轉再生，不斷改變新生城市氛圍，形塑台南百面千貌。