台南鳳梨進軍荷蘭高檔超市 農產品拚外銷版圖再添歐洲
台南鳳梨進軍荷蘭高檔超市，台南市長黃偉哲日前訪問荷蘭進行農產拓銷，與鎖定高端客群的亞洲超市攜手合作上架台南鳳梨，此行也赴歐洲大型通路商與連鎖超市參訪，黃偉哲認為台南的高品質食品在當地市場應有很大的發展空間。
黃偉哲表示，台南跟荷蘭的淵源深厚，且荷蘭作為歐洲貿易門戶，對台南鮮果及農漁加工品拓銷有重要意義，目前歐洲消費者對台南鳳梨反應熱烈，在丹麥、捷克等國也陸續收到訂單。
黃偉哲近年積極率團參與多項國際展覽，台南農產外銷版圖已擴及日、韓、星、馬、加拿大和紐西蘭，此次鳳梨鮮果上架荷蘭，再添一國共7國，成功跨足歐洲市場。
黃偉哲也在參訪期間與台南的老朋友荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)相見歡，馬丁曾多次來到台南演出，每年耶誕節期間為台南市民帶來溫暖的音樂盛事，他表示，很興奮能在荷蘭的超市看到台南的鳳梨上架，台南美味的水果令他印象深刻。
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