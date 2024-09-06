台南鳳梨進軍荷蘭高檔超市 農產品拚外銷版圖再添歐洲

台南鳳梨進軍荷蘭高檔超市，台南市長黃偉哲日前訪問荷蘭進行農產拓銷，與鎖定高端客群的亞洲超市攜手合作上架台南鳳梨，此行也赴歐洲大型通路商與連鎖超市參訪，黃偉哲認為台南的高品質食品在當地市場應有很大的發展空間。

黃偉哲表示，台南跟荷蘭的淵源深厚，且荷蘭作為歐洲貿易門戶，對台南鮮果及農漁加工品拓銷有重要意義，目前歐洲消費者對台南鳳梨反應熱烈，在丹麥、捷克等國也陸續收到訂單。

黃偉哲近年積極率團參與多項國際展覽，台南農產外銷版圖已擴及日、韓、星、馬、加拿大和紐西蘭，此次鳳梨鮮果上架荷蘭，再添一國共7國，成功跨足歐洲市場。