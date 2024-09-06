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寵物師新興行業正夯！雲林開辦獨特的毛小孩就業服務

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林虎尾就業服務中忠跟上時代腳步，開辦一場獨特的寵物就業服務座談，讓民眾了解寵物新興行業有哪些適合自己做，吸引大批寵物主參加交流。記者蔡維斌／翻攝
雲林虎尾就業服務中忠跟上時代腳步，開辦一場獨特的寵物就業服務座談，讓民眾了解寵物新興行業有哪些適合自己做，吸引大批寵物主參加交流。記者蔡維斌／翻攝

毛小孩已成家庭生活的重要成員，也帶動了寵物產業迅速成長；包括狗狗營養師、溝通師、按摩師甚至禮儀師、攝影師應運而生，虎尾就業中心嗅出寵物商機衍生的職業契機，今天特別開辦一場「萌寵職業無限大」就促講座，邀請寵物專家現身說法，也開放民眾帶著心愛的毛孩參與課程，貓犬齊聚比萌、比造型，更有談不完的寵物經，在歡樂聲中圓滿落幕。

東森寵物美容種子教師樂載菁，帶著所養的大毛孩來分享課程，從高端寵物食品、零時、配件，到寵物心靈溝通、美容、按摩、醫療服務，以至生命最終的寵物告別禮儀等，毛孩市場需求持續擴大中；在這樣的背景下，與毛小孩相關的職業選擇，也越來越多樣化，除了傳統的獸醫、寵物美容師，還出現了寵物營養師、溝通師、按摩師、行為訓練師、寵物攝影師及寵物禮儀師等新興職業。

毛孩職業不僅要求專業技能，還需要有相對的愛心與耐心，對熱愛動物的人來說，這些職業不僅能帶來工作收入，更從中獲得紓壓與滿足感。

現場一位曾經從事傳統製造業工作的朱小姐，去年歷經了家中一隻毛孩年老、生病、失智、失能至最終離開的歷程，心理總放不下，常想「還能為牠們做些什麼？」，便興起了投入寵物工作的念頭，今天也帶著家中另一位10歲的貴賓來上課。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，隨著社會經濟變遷，職業發展也會跟著轉變，為因應時勢變化，他鼓勵大家，要隨時掌握勞動部職前、在職職業訓練及免費就促講座的資源，吸取產業趨勢資訊、精進多元技能，才可在新興職業浪潮中找到新的就業出口，在瞬息萬變職場中立於不敗之地；雲嘉南分署第4期職前自辦職前職業訓練課程也開始招生，歡迎踴躍報名參加。更多資訊歡迎洽詢虎尾就業中心05-6330422。

不少人帶著自己的萌小孩一起參加毛小孩就業座談，超吸睛。記者蔡維斌／翻攝
不少人帶著自己的萌小孩一起參加毛小孩就業座談，超吸睛。記者蔡維斌／翻攝
不少人帶著自己的萌小孩一起參加毛小孩就業座談，超吸睛。記者蔡維斌／翻攝
不少人帶著自己的萌小孩一起參加毛小孩就業座談，超吸睛。記者蔡維斌／翻攝
雲林虎尾就業服務中忠跟上時代腳步，開辦一場獨特的寵物就業服務座談，讓民眾了解寵物新興行業有哪些適合自己做，吸引大批寵物主參加交流。記者蔡維斌／翻攝
雲林虎尾就業服務中忠跟上時代腳步，開辦一場獨特的寵物就業服務座談，讓民眾了解寵物新興行業有哪些適合自己做，吸引大批寵物主參加交流。記者蔡維斌／翻攝

寵物美容師 毛小孩 職業

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