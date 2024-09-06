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嘉義市府團隊最年輕局處長 文化局長謝育哲佈達就職

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府文化局新卸任局長佈達暨宣誓典禮，新局長由曾任職文化內容策進院謝育哲(右)接任市長黃敏惠主持佈達交接。圖／嘉市府提供
嘉市府文化局新卸任局長佈達暨宣誓典禮，新局長由曾任職文化內容策進院謝育哲(右)接任市長黃敏惠主持佈達交接。圖／嘉市府提供

嘉義市政府文化局新卸任局長佈達暨宣誓典禮，上午在市立博物館舉行，新局長由曾任職文化內容策進院謝育哲接任，卸任局長盧怡君將印信移交謝育哲，38歲謝育哲是市府團隊最年輕局處長。市長黃敏惠主持佈達交接，感謝盧怡君為文化生活帶來無限精采，期許謝育哲透過音樂、文創等專業與實務經驗，為人文城市帶來更多新意與創意、推動更多跨領域的文創想像與產業連結。

謝育哲中正大學企業經營管理所碩士，具音樂與文創長才，曾任職文化內容策進院內容策進處、全球市場處以及策略研究處。黃敏惠感謝文策院長盧俊偉割愛，將借重謝育哲文策院經歷與專業帶領文化局，持續導入設計能量，為嘉市文化扎根及文創產業發展努力。

黃敏惠感謝盧怡君任內帶領團隊，帶入設計思維，辦理2021台灣設計展、總圖書館籌劃、文學什光季策辦、東門派出所文化基地啟用與策展、文創產業推動、影視音計畫、打開舊菸葉廠的計畫、區域設計中心的營運籌劃及籌備明年的「建城320+1」展覽活動等，讓文化活動更深入市民生活，對城市治理與品牌發展影響甚深，其中「木都2.0計畫」更不斷獲得國際大獎。

謝育哲說，嘉市十大旗艦計畫加速推進，多項與文化局有關，會虛心請教各界及前輩，迅速接軌市政，在良好文化基礎持續推進，讓好的文化團隊接軌全台、面向商業，讓具備市場競爭力團隊走向國際舞台，透過嶄新思維與行動，持續發揮專業熱情，成為連結市府與市民、推動創新與發展橋梁，特別是明年「建城320+1」特展，是嘉市文化底蘊創新發光轉捩點，「我們將擁抱歷史，推動創新，期待市民與我們共同寫歷史，一起拚未來，開創嘉市文化創新的新篇章。」

嘉市府文化局新卸任局長佈達暨宣誓典禮，新局長謝育哲宣誓就職。市長黃敏惠主持佈達交接。圖／嘉市府提供
嘉市府文化局新卸任局長佈達暨宣誓典禮，新局長謝育哲宣誓就職。市長黃敏惠主持佈達交接。圖／嘉市府提供
嘉市府文化局新卸任局長佈達暨宣誓典禮，新局長由曾任職文化內容策進院謝育哲(右)接任，卸任局長盧怡君（左）移交印信給謝育哲，市長黃敏惠(中)主持佈達交接。圖／嘉市府提供
嘉市府文化局新卸任局長佈達暨宣誓典禮，新局長由曾任職文化內容策進院謝育哲(右)接任，卸任局長盧怡君（左）移交印信給謝育哲，市長黃敏惠(中)主持佈達交接。圖／嘉市府提供
嘉市府文化局新卸任局長佈達暨宣誓典禮，新局長由曾任職文化內容策進院謝育哲接任，市長黃敏惠主持佈達交接，典禮後市府團隊合照。圖／嘉市府提供
嘉市府文化局新卸任局長佈達暨宣誓典禮，新局長由曾任職文化內容策進院謝育哲接任，市長黃敏惠主持佈達交接，典禮後市府團隊合照。圖／嘉市府提供

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