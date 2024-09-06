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影／元長村民暴怒阻抗設肥料廠 廠方保證設備現代化也無效

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
元長鄉將設肥料廠遭村民群起抗議反對設立到底，說明會不歡而散。記者蔡維斌／攝影
元長鄉將設肥料廠遭村民群起抗議反對設立到底，說明會不歡而散。記者蔡維斌／攝影

雲林縣元長鄉今天召開設置有機肥工廠說明會，鄰近3村上百名村民到場，前議長沈宗隆鄉長李明明等人到場，廠方說明設廠緣由和防汙除臭機械設備的現代化，但村民聽不進去，強調他們聽不懂數據，只知臭氣病菌影響人體，尤其村子處下風處，他們堅決反對設廠，現場數度激動火爆，最後不歡而散。

一家環保公司將在元長鄉下寮村一帶以約1.7公頃土地建造一座雞糞等畜養及菇類等農廢有機肥料處理廠，該公司今天在基地旁開說明會，吸引鄰近3村上百名村民出席，廠方從設廠緣由到現代化除臭設備與傳統堆肥廠的差異，強調未來密閉式工廠和設備不會有臭氣。

元長鄉長李明明及前議長沈宗隆、議員蔡明水及下寮村長吳森榮、頂寮村長蔡倍東及龍岩村長吳秋福等人也到場關切，廠方說明過程就有村民不時打斷，村民說，說一大堆數據和科學，村民聽不懂，但大家知道堆肥廠一定是臭氣沖天，甚至雞屎有病菌傳染之虞，政府為何不找個合適地方，設專區集中處理，就不會到處影響村子。

村長吳森榮也說，下寮和頂寮、龍岩鄰近工廠，未來運送雞屎或肥料一定會經過村子，沿途傳臭不說，村子位在下風處，不論哪個季節的風勢一定會影響村民，尤其元長地區已設有化製廠，排臭問題一定會有，所以大家才會反對，希望政府能另覓合適處所。

村民群起撻伐，前議長沈宗隆也斥責廠方不應光說一些村民聽不懂的數據，該向大家說明該廠已獲農業部和縣府核可，未來該怎麼做才不影響村民，大家才聽得進去。多位村民爭相發言，現場出現混亂，沈宗隆一度制止，引發群情激動，場面緊張，警方也到場戒護，才未擴大爭執。

村民揚言，廠方若無法立下有臭味就關廠的切結就沒得談，雙方難達共識，最後不歡而散，廠方表示會再與村民加強溝通。

元長鄉將設肥料廠遭村民群起抗議反對設立到底，說明會不歡而散。記者蔡維斌／攝影
元長鄉將設肥料廠遭村民群起抗議反對設立到底，說明會不歡而散。記者蔡維斌／攝影
元長鄉將設肥料廠現場已進行整地，遭村民群起抗議反對設立到底，說明會不歡而散。記者蔡維斌／攝影
元長鄉將設肥料廠現場已進行整地，遭村民群起抗議反對設立到底，說明會不歡而散。記者蔡維斌／攝影
元長鄉將設肥料廠遭村民群起抗議反對設立到底，說明會不歡而散。記者蔡維斌／攝影
元長鄉將設肥料廠遭村民群起抗議反對設立到底，說明會不歡而散。記者蔡維斌／攝影

沈宗隆 農業部 鄉長

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