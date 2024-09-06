衛福部新營醫院力挺台南消防 提供災後免費高壓氧治療

衛生福利部新營醫院引進「美國的先進高壓氧治療單人艙」，院長陳明智身兼消防之友會顧問、宣布全力支持參與火災救援後身體不適的消防人員，免費提供高壓氧治療，幫助迅速恢復健康。昨天新營農藥工廠大火、部分消防員吸入有毒廢氣，院方得知立即安排治療，展現對消防人員的關懷與支持。

昨天新營台聯實業工廠大火，廠房存放大量農業半成品成品，火勢猛烈濃煙四起情況危急。第一救災救護大隊出動消防員、義消百餘人。部分因高溫、濃煙及有毒氣體影響呼吸系統。消防局表示，已陸續有10人接受免費高壓氧治療。

「我們對消防人員的無私奉獻和英勇精神充滿敬意」：陳明智說，他們每次出勤都冒著危險，而新營醫院引進第二台大型高壓氧治療艙近日啟用，希望能夠成為他們在艱難任務後的堅強後盾，幫助他們更快恢復健康，「無論消防人員執勤何時受傷，新營醫院都將全力提供治療服務」。

陳明智說，高壓氧用於治療救援過程受傷消防員，通過增加體內的氧氣含量，減少組織損傷，促進傷口癒合，幫助他們更快地恢復身體機能。希望通過這些措施，幫助消防人員在艱難任務後快速恢復，持續保護市民安全。