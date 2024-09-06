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衛福部新營醫院力挺台南消防 提供災後免費高壓氧治療

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
衛福部新營醫院力挺消防員，提供災後免費高壓氧治療。圖／新營醫院提供
衛福部新營醫院力挺消防員，提供災後免費高壓氧治療。圖／新營醫院提供

衛生福利部新營醫院引進「美國的先進高壓氧治療單人艙」，院長陳明智身兼消防之友會顧問、宣布全力支持參與火災救援後身體不適的消防人員，免費提供高壓氧治療，幫助迅速恢復健康。昨天新營農藥工廠大火、部分消防員吸入有毒廢氣，院方得知立即安排治療，展現對消防人員的關懷與支持。

昨天新營台聯實業工廠大火，廠房存放大量農業半成品成品，火勢猛烈濃煙四起情況危急。第一救災救護大隊出動消防員、義消百餘人。部分因高溫、濃煙及有毒氣體影響呼吸系統。消防局表示，已陸續有10人接受免費高壓氧治療。

「我們對消防人員的無私奉獻和英勇精神充滿敬意」：陳明智說，他們每次出勤都冒著危險，而新營醫院引進第二台大型高壓氧治療艙近日啟用，希望能夠成為他們在艱難任務後的堅強後盾，幫助他們更快恢復健康，「無論消防人員執勤何時受傷，新營醫院都將全力提供治療服務」。

陳明智說，高壓氧用於治療救援過程受傷消防員，通過增加體內的氧氣含量，減少組織損傷，促進傷口癒合，幫助他們更快地恢復身體機能。希望通過這些措施，幫助消防人員在艱難任務後快速恢復，持續保護市民安全。

消防局長李明峯表示，消防人員日以繼夜勇敢站在每一次危機最前線，承擔巨大風險，也面臨著身心壓力。感謝新營醫院醫療團隊始終為消防人員提供最好的醫療服務和支持，無論是處理急診還是提供心理健康支援，都不遺餘力。這種無私奉獻的精神充分展現了醫療機構在社會責任方面的積極作為，並值得社會各界的讚揚與學習。

衛福部新營醫院力挺消防員，提供災後免費高壓氧治療。圖／新營醫院提供
衛福部新營醫院力挺消防員，提供災後免費高壓氧治療。圖／新營醫院提供
衛福部新營醫院力挺消防員，提供災後免費高壓氧治療。圖／新營醫院提供
衛福部新營醫院力挺消防員，提供災後免費高壓氧治療。圖／新營醫院提供

復健 消防人員 消防員

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