「台南市最難停車的路」 交通局啟動3座立體停車場招商

台南市交通局進行永康區停6、停9，仁德區停4三處立體停車場招商作業，3座立體停車場位在未來捷運藍線車站附近，還有南鐵地下化後新增的康橋車站，加上新興社區住宅林立，停車場結合商場的經營方式，有發展潛力；其中台南市警察局去年公布10大民眾檢舉交通違規熱門路段及10大易肇事路段，永康區中華路均高居第一名，議員指堪稱「最難停車的一條道路」，期待立體停車場順利招商紓緩停車需求。

為擴大台南市停車供給，交通局規畫永康區停6、停9，仁德區停4共3處立體停車場，昨天在台南維悅酒店舉辦首場招商說明會，多家在地企業參與，交通局長王銘德表示，3處停車場用地具有交通區位優勢，未來將採促進民間參與公共建設法第46條，由採民間自行規畫、政府提供土地方式辦理開發，期將有限的停車場用地發揮無限效益，期引入民間創新思維及資源，提供更具公益性的便捷停車服務。

王銘德指出，3塊基地地處未來重要交通建設節點，周邊有各種重大開發計畫例如捷運藍線、社會住宅、市地重劃等將陸續啟動，為吸引民間企業引入擴大停車場開發效益，交通局同步啟動多目標使用面積放寬提案作業，如未來經都市計畫委員會同意，立體停車場主體設施的50%將用於實際的停車需求，而投資人可規劃45%之樓地板面積空間作為附屬事業開發空間，並保留5%新增公益性設施，可完善公共設施機能。

市議員黃肇輝表示，3座立體停車場其中1處位在市立圖書館總圖附近，還有鐵路地下化新增的康橋車站旁，目前以住辦為主，商業機能不足，期待是立體停車場結合商場；另1處在永康中華路兵仔市附近、另1處在仁德是捷運藍線的終點附近，都很有發展潛力。

市議員陳秋萍也指出，永康區難停車為人詬病，尤其是中華路車流量大，交通狀況複雜，名列全市違規檢舉第一名，主要就是缺乏停車場；永康停6鄰近平實營區轉運站，也是未來捷運藍線與綠線的交會處，還能紓解中華路的停車問題，地方很期待。