快訊

剩柯文哲還在猶豫！京華城案「第4名」羈押被告 應曉薇今抗告

果粉開心！iPhone 16 Pro系列鏡頭升級 滅絕iPhone 15 Pro拍照「一大痛點」

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台南市最難停車的路」 交通局啟動3座立體停車場招商

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局進行永康區停6、停9，仁德區停4招商說明會。圖／台南市交通局提供
台南市交通局進行永康區停6、停9，仁德區停4招商說明會。圖／台南市交通局提供

台南市交通局進行永康區停6、停9，仁德區停4三處立體停車場招商作業，3座立體停車場位在未來捷運藍線車站附近，還有南鐵地下化後新增的康橋車站，加上新興社區住宅林立，停車場結合商場的經營方式，有發展潛力；其中台南市警察局去年公布10大民眾檢舉交通違規熱門路段及10大易肇事路段，永康區中華路均高居第一名，議員指堪稱「最難停車的一條道路」，期待立體停車場順利招商紓緩停車需求。

為擴大台南市停車供給，交通局規畫永康區停6、停9，仁德區停4共3處立體停車場，昨天在台南維悅酒店舉辦首場招商說明會，多家在地企業參與，交通局長王銘德表示，3處停車場用地具有交通區位優勢，未來將採促進民間參與公共建設法第46條，由採民間自行規畫、政府提供土地方式辦理開發，期將有限的停車場用地發揮無限效益，期引入民間創新思維及資源，提供更具公益性的便捷停車服務。

王銘德指出，3塊基地地處未來重要交通建設節點，周邊有各種重大開發計畫例如捷運藍線、社會住宅、市地重劃等將陸續啟動，為吸引民間企業引入擴大停車場開發效益，交通局同步啟動多目標使用面積放寬提案作業，如未來經都市計畫委員會同意，立體停車場主體設施的50%將用於實際的停車需求，而投資人可規劃45%之樓地板面積空間作為附屬事業開發空間，並保留5%新增公益性設施，可完善公共設施機能。

市議員黃肇輝表示，3座立體停車場其中1處位在市立圖書館總圖附近，還有鐵路地下化新增的康橋車站旁，目前以住辦為主，商業機能不足，期待是立體停車場結合商場；另1處在永康中華路兵仔市附近、另1處在仁德是捷運藍線的終點附近，都很有發展潛力。

市議員陳秋萍也指出，永康區難停車為人詬病，尤其是中華路車流量大，交通狀況複雜，名列全市違規檢舉第一名，主要就是缺乏停車場；永康停6鄰近平實營區轉運站，也是未來捷運藍線與綠線的交會處，還能紓解中華路的停車問題，地方很期待。

交通局表示，在地企業展現出高度興趣，顯見對本案之投資發展與未來土地開發重視，11日將在台北市大瀚環球商務中心忠孝中心辦理第二場招商說明會，依據潛在投資人意見及回饋，研議修正政策公告招商文件，預計將於9月下旬辦理政策公告。

台南市交通局舉行永康區停6、停9，仁德區停4招商說明會，在地企業到場響應。圖／台南市交通局提供
台南市交通局舉行永康區停6、停9，仁德區停4招商說明會，在地企業到場響應。圖／台南市交通局提供
台南市永康區與東區毗鄰，往來車流大又難停車，尤其是中華路一帶。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區與東區毗鄰，往來車流大又難停車，尤其是中華路一帶。記者吳淑玲／攝影
永康停9立體停車場示意圖。圖／台南市交通局提供
永康停9立體停車場示意圖。圖／台南市交通局提供
仁德停4立體停車場示意圖。圖／台南市交通局提供
仁德停4立體停車場示意圖。圖／台南市交通局提供
永康停6立體停車場示意圖。圖／台南市交通局提供
永康停6立體停車場示意圖。圖／台南市交通局提供

停車場 台南 捷運

延伸閱讀

高雄奇葩「待轉區」格位小又畫槽化線？網友批：風險高

高雄導盲行穿線設置少 視障者過馬路「偏離方向」危險

防電動車爆炸火勢 高雄停車場引入熱顯像加低壓細水霧

高雄小港沿海路貨櫃車壅塞 司機開往林園迴轉居民怨險象環生

相關新聞

嘉義市府團隊最年輕局處長 文化局長謝育哲佈達就職

嘉義市政府文化局新卸任局長佈達暨宣誓典禮，上午在市立博物館舉行，新局長由曾任職文化內容策進院謝育哲接任，卸任局長盧怡君將...

影／元長村民暴怒阻抗設肥料廠 廠方保證設備現代化也無效

雲林縣元長鄉今天召開設置有機肥工廠說明會，鄰近3村上百名村民到場，前議長沈宗隆與鄉長李明明等人到場，廠方說明設廠緣由和防...

常民水文影展開幕！台南風神廟牌樓播映黃信堯「北將七」

「我們從河而來：流域千年．文化共筆」台南400文化治理特展，今天起至9月14日舉辦「漫游府城夢—常民水文影像展」開幕片放...

衛福部新營醫院力挺台南消防 提供災後免費高壓氧治療

衛生福利部新營醫院引進「美國的先進高壓氧治療單人艙」，院長陳明智身兼消防之友會顧問、宣布全力支持參與火災救援後身體不適的...

「台南市最難停車的路」 交通局啟動3座立體停車場招商

台南市交通局進行永康區停6、停9，仁德區停4三處立體停車場招商作業，3座立體停車場位在未來捷運藍線車站附近，還有南鐵地下...

嘉市ｉ嘉科技運動會 3名逾90歲「勇嬤」競艇激流科技體驗展現活力

嘉市府帶動科技運動風氣，上午在港坪體育館舉辦第3屆「i嘉科技運動會」，30隊65歲以上勇壯組參賽，平均72歲，個個活力十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。