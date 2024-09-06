嘉市ｉ嘉科技運動會 3名逾90歲「勇嬤」競艇激流科技體驗展現活力

嘉市府帶動科技運動風氣，上午在港坪體育館舉辦第3屆「i嘉科技運動會」，30隊65歲以上勇壯組參賽，平均72歲，個個活力十足身手矯健。市長黃敏惠及多位議員、里長為參賽者加油打氣。黃敏惠與高齡91歲薛鄭鶴阿嬤、92歲吳江菊阿嬤，以及96歲全場最高齡的蔣洪招阿嬤，同場體驗激流泛舟，3位高齡90歲以上樂齡阿嬤體力不輸人，展現勇壯活力。

競賽有料理對決、農場大豐收、燃脂風火輪、激流泛舟、跳跳舞影腳及守護地球王等6項目，考驗參賽者肌力、肌耐力、專注力、反應力、敏捷度、平衡能力、身體協調與認知力。競賽以10人團體總分計算成績，取前10名；增加競賽刺激性，各競賽單項成績最高者取1名頒發MVP獎；個人6項總分取最高前5名頒發全能王獎。2天總獎金16萬2000元。

勇壯組300名參賽者，平均72歲，80歲以上35人，其中4人90歲以上的爺奶，激流泛舟考驗手眼協調、核心肌群力量，連續3年參加運動會的薛鄭鶴阿嬤，96歲蔣洪招阿嬤、92歲吳江菊阿嬤划槳來有模有樣，充滿活力，不輸年輕人。

市長黃敏惠說，市府導入設計思維，以科技輔佐讓運動訓練更精準，遊戲化運動讓競賽充滿樂趣，培養團隊精神，增加社交能力，一舉數得。去年勇壯組參賽者平均年齡70.9，今年72歲，提升1.1歲；去年90歲以上參賽者只有1人，今年增到4人，希望長輩利用科技精準運動，玩得安全開心。