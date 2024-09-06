北港朝天宮媽祖和神童團攻頂玉山 寫下台灣神童登峰新紀錄

雲林縣北港朝天宮年輕董事蕭嘉鴻與北港百年神童團誠心宮年輕負責人林延欣發想，神童、媽祖挑戰台灣最高峰，一群沒登山經驗少年郎，原決定今年7月出發，巧遇颱風延期即展開山訓，每周練爬兩次密集苦練，本月4日背著神轎和兩尊神童啟程，攻頂時遇上大風雨，有山隊折返，但他們堅決咬牙勇往直前終能成功攻頂，完成不可能任務，也寫下台灣第一尊神童登玉山的紀錄，昨晚回到朝天宮受到英雄式歡迎。

北港朝天宮10年前由前董事蘇榮泉發起寫下台灣第一尊媽祖完成玉山單攻（1日往返）的紀錄，回顧當年辛苦，蘇榮泉認為「先若後甘」很值得。事隔10年後，朝天宮董事會換新血，多數為年輕人，新當選董事蕭嘉鴻和北港百年神童團負責人林延欣是好友，某天，誠心宮爐主吳豐吉提議神童登玉山構想，3人商議決定媽祖也同行。

蕭嘉鴻說，他一生沒登過山，接受這項挑戰頗為「心驚驚」，於是向媽祖擲筊請示並徵得朝天宮董事長蔡咏鍀同意，巧得是推派哪尊媽祖上山，經擲筊結果還是10年曾有「攻頂」經驗的「玉山媽」以6聖盃，雀屏中選，另一個巧合是，原決定今年7月就出發，但組成的10人山隊中，多數沒有登山經驗，遇上颱風剛好有讓大家有練爬時間，於是一個多月來兩周山訓一次，相當吃力但也練足了體力和基本功。

本月4日凌晨，在簡單的起駕誦經儀式後，由蕭嘉鴻背著揹式神轎及誠心宮的兩尊神童，從朝天宮出發，前往排雲山莊過夜，當天凌晨4時天未亮，團員起身摸黑背著神童和媽祖一路上山，半途風雨變大，氣溫只約4度，大家冷得直顫抖，頂著風雨一步步往上爬。

半路上，遇上其他山隊折返，勸他們別上山，但大家商議後決心完成任務，於是咬牙沿著溼滑的山路繼續往前，所幸媽祖保佑，讓他們真的攻上山頂，當看到「玉山主峰」的峰頂標石，每個人興奮不已，感受到山林宏偉，更感受到媽祖的靈威浩蕩，大家忍不住大聲尖叫「我愛媽祖、我愛玉山」。