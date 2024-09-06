國慶焰火試放11處觀賞點公開 雲林公開徵求攝影作品將送神秘禮
今年國慶焰火首次在雲林縣施放，9月13日晚上8時將在雲林高鐵特定區試放3分鐘焰火，雲林縣政府舉辦攝影徵件活動，作品入選可獲得紀念polo衫及神秘國慶紀念品，縣府也公開徵求400名志工，在國慶日當天服務各地前來欣賞焰火的遊客。
迎接國慶焰火在雲林，縣府如火如荼籌辦中，因9月13日晚上將試放焰火，預期將吸引許多攝影愛好人士捕捉精彩畫面，縣府公布11處觀賞點，有北溪里剪紙藝術村、新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中，並舉辦攝影徵件活動。
雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室總幹事蘇建蒼表示，攝影徵件活動，每一位參賽者最多不得超過3張攝影作品參加活動，且須為原創攝影作品，入選者縣府將致贈限量國慶焰火在雲林紀念polo衫及神秘國慶紀念品。
參加徵件活動請將照片寄至信箱（ylhg10168@mail.yunlin.gov.tw），檔案上限為1MB，縣府將成立評審委員會甄選，入選後，由主辦單位以電子郵件(E-mail)或發函之方式通知入選者，入選者應於通知期限內繳交相關資料或檔案，並檢附本人親簽之「授權使用同意書」，將作品授權予主辦單位使用並公告在國慶焰火在雲林網頁(https://2024fireworks.yunlin.gov.tw)，如無法於期限內繳交相關檔案及同意書者，視同放棄入圍資格。
10月10日國慶焰火施放當天，縣府預估將有30萬人到雲林觀賞焰火，現場將設有2區約400攤的美食市集、6區服務台提供諮詢、醫護及引導服務、5區400座一般及無障礙流動廁所、7處停車場以及4條接駁車路線，預估需要400名志工人力支援。
雲林縣府社會處今公開召募400名志工，凡具熱忱、愛心、善於表達且有志於服務社會大眾者，都可以視本身專長及意願選擇志工組別加入，可逕上雲林縣志願服務推廣中心網站下載報名表單或直接以手機掃描QR Code報名。
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