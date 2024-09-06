國慶焰火試放11處觀賞點公開 雲林公開徵求攝影作品將送神秘禮

今年國慶焰火首次在雲林縣施放，9月13日晚上8時將在雲林高鐵特定區試放3分鐘焰火，雲林縣政府舉辦攝影徵件活動，作品入選可獲得紀念polo衫及神秘國慶紀念品，縣府也公開徵求400名志工，在國慶日當天服務各地前來欣賞焰火的遊客。

迎接國慶焰火在雲林，縣府如火如荼籌辦中，因9月13日晚上將試放焰火，預期將吸引許多攝影愛好人士捕捉精彩畫面，縣府公布11處觀賞點，有北溪里剪紙藝術村、新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中，並舉辦攝影徵件活動。

雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室總幹事蘇建蒼表示，攝影徵件活動，每一位參賽者最多不得超過3張攝影作品參加活動，且須為原創攝影作品，入選者縣府將致贈限量國慶焰火在雲林紀念polo衫及神秘國慶紀念品。

參加徵件活動請將照片寄至信箱（ylhg10168@mail.yunlin.gov.tw），檔案上限為1MB，縣府將成立評審委員會甄選，入選後，由主辦單位以電子郵件(E-mail)或發函之方式通知入選者，入選者應於通知期限內繳交相關資料或檔案，並檢附本人親簽之「授權使用同意書」，將作品授權予主辦單位使用並公告在國慶焰火在雲林網頁(https://2024fireworks.yunlin.gov.tw)，如無法於期限內繳交相關檔案及同意書者，視同放棄入圍資格。

10月10日國慶焰火施放當天，縣府預估將有30萬人到雲林觀賞焰火，現場將設有2區約400攤的美食市集、6區服務台提供諮詢、醫護及引導服務、5區400座一般及無障礙流動廁所、7處停車場以及4條接駁車路線，預估需要400名志工人力支援。