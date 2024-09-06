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嘉市議會關心流浪犬貓 市府：明年增編30萬絕育費、提高認養率

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市新建動保園區2019年9月啟用，動物欄舍設置專屬運動場，提升收容動物環境及生活品質。園區最大收容量120隻動物 (犬100隻、貓20隻)滿載。圖／嘉市府提供
嘉市新建動保園區2019年9月啟用，動物欄舍設置專屬運動場，提升收容動物環境及生活品質。園區最大收容量120隻動物 (犬100隻、貓20隻)滿載。圖／嘉市府提供

嘉義市議會臨時會上午閉幕，通過議員王浩提案，要求市府提升動保資源與量能，提高絕育成效，此案獲10位議員連署，顯示動保權受重視。嘉市府建設處農牧科說，動物保護教育園區收容滿載，明年預算單獨增編30萬絕育經費，提高認養率，委外捕捉提升捕捉專業。

王浩說，流浪犬貓議題是近年縣市重點工作，才能面對「源頭管理」、「管制不足」及「收容量能」等3大問題，台南市議會討論要求擴增收容所，普查犬貓植入晶片納管，寬列經費，以利公私協力提高絕育成效，透過社群媒體加強市民認養收容犬貓，換言之，活化收容量能、增加絕育隻數等，需要提升動保資源與量能。

王浩指出，市府編宣導犬貓絕育活動僅11萬元，今年預算未增加，加上誘捕流浪貓犬有專業技術性，市民誘捕成效有限，市府應做關心流浪犬貓市民後盾，才能落實TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、回置）精神，兼顧浪浪等動物權益，減少流浪動物繁衍，市府編預算確實提升動保資源量能，提高絕育成效。

建設處農牧科說，編列30萬犬貓絕育經費用在寵物犬貓及流浪犬貓，明年預算單獨增編30萬絕育經費，全額用在流浪動物絕育。2017年零撲殺政策上路，停止對流浪動物人道安樂死，基於動物福利考量，經獸醫師評估對於患有法定傳染病、重病無法治癒收容動物仍會執行人道安樂死。

新建動保園區2019年9月啟用，動物欄舍設置專屬運動場，提升收容動物的環境及生活品質。園區最大收容量120隻動物 (犬100隻、貓20隻)滿載，會與動保團體辦活動，提高認養率，委託廠以吹箭、誘捕籠捕捉。嘉市營造友善毛親子環境空間城市，推出寵物友善空間認證標章，訂嘉市動保自治條例通過施行，在八掌溪畔綠映水漾公園，打造首座寵物公園。

嘉市新建動保園區2019年9月啟用，動物欄舍設置專屬運動場，提升收容動物環境及生活品質。園區最大收容量120隻動物 (犬100隻、貓20隻)滿載。圖／嘉市府提供
嘉市新建動保園區2019年9月啟用，動物欄舍設置專屬運動場，提升收容動物環境及生活品質。園區最大收容量120隻動物 (犬100隻、貓20隻)滿載。圖／嘉市府提供
嘉市新建動保園區2019年9月啟用，動物欄舍設置專屬運動場，提升收容動物環境及生活品質。園區最大收容量120隻動物 (犬100隻、貓20隻)滿載。圖／嘉市府提供
嘉市新建動保園區2019年9月啟用，動物欄舍設置專屬運動場，提升收容動物環境及生活品質。園區最大收容量120隻動物 (犬100隻、貓20隻)滿載。圖／嘉市府提供
嘉市新建動保園區2019年9月啟用，動物欄舍設置專屬運動場，提升收容動物環境及生活品質。園區最大收容量120隻動物 (犬100隻、貓20隻)滿載。圖／嘉市府提供
嘉市新建動保園區2019年9月啟用，動物欄舍設置專屬運動場，提升收容動物環境及生活品質。園區最大收容量120隻動物 (犬100隻、貓20隻)滿載。圖／嘉市府提供

寵物 流浪動物 認養

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