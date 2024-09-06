中秋別在公園綠地亂烤肉、放煙火 台南巿府取締熱點曝

中秋節將屆，台南市工務局提醒，公園綠地「全面禁止」烤肉、野炊、施放鞭炮、燃放煙火等活動，違者將處1200元以上、6000元以下罰鍰，環保局也提醒夜間10時過後勿燃放煙火，可依違反噪音管制法開罰，跨科室稽查小組在中秋節前夕就會針對重點區域加強勸導及開罰。

工務局表示，烤肉是慶祝中秋節的家戶應景活動，常見民眾施放鞭炮、燃放煙火，增添過節熱鬧的氣氛，但公園綠地擁有提供休閒漫步的休憩環境及茂盛多樣的的植栽種類，為保護這些得來不易的資源，依據「台南市公園綠地管理自治條例」第 9條規定，公園、綠地內禁止營火、野炊、烤肉、夜宿、燃放鞭炮、施放天燈等活動，工務局提醒⺠眾務必遵守規定，不要到公園綠地烤肉、施放煙火、鞭炮，一旦查獲，將進行開罰。

市府提醒公園是市民休憩、健身、療癒好場所，也是離自家最近的大自然環境，請大家多愛護公園一點，市內所有公園都禁止烤肉等行為，尤其是人群聚集的重點地區安平港濱歷史公園、台南公園、水萍塭、南瀛綠都心等，請務必遵守規定，以免「歡樂自己、苦了公園」，以保護公園綠地生態環境及確保公眾安全。