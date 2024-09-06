快訊

《型男大主廚》曾國城「夜市插隊」？ 節目公開畫面打臉

台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

陳珮琪、黃珊珊抵北所 給柯文哲送會客菜還帶「這兩本書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市首推公部門非暑期工讀成效良好 再增20名額開放報名

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市續推公部門非暑期工讀報名至9月11日截止，把握機會報名。圖／台南市研考會提供
台南市續推公部門非暑期工讀報名至9月11日截止，把握機會報名。圖／台南市研考會提供

台南市今年首次由研考會規劃整合市府各局處開放30個非暑期工讀職缺，以鼓勵學子從工讀中實地了解市政工作，增進未來職場就業力，更培養未來積極參與公共事務人才，除留用優秀工讀生外，市府9月至12月再開放20個新的工讀職缺，歡迎設籍南市並就讀國內的大專院校、研究所的在學學生，以及非設籍台南市但就讀於台南市各公私立大專院校及研究所的在學學生，踴躍報名。

研考會表示，本次非暑期工讀新增職缺計由財政稅務局、秘書處、觀光旅遊局、環境保護局、衛生局、經濟發展局、教育局、社會局、文化局、農業局、新聞及國際關係處、體育局、工務局、交通局、水利局及民政局等16個機關單位提供，特別考量學子交通安全，擇選交通便利區位職缺且工作時間相對彈性，非常適合在學中又想要累積工作經驗、補貼生活費的學生來報名參加。

市長黃偉哲表示，青年是推動社會進步極為重要的力量，今年首度規劃公部門非暑期工讀，期盼在學學子善用課餘時間提早累積職場經驗，精進提升自我，上半年推行後，很高興看到許多學生的優秀表現，學生也表示此次工讀經驗對於個人成長及未來職涯發展幫助很大，上半年有9位表現優異的學生獲得續聘至年底，繼續攜手學子合作打拼市政。

研考會主蒙志成主委表示，市府積極推動大專院校公部門實習及非暑期工讀計畫，主要目的是希望青年學子藉由實際職場體驗的過程，更加瞭解公部門運作，提升對市政議題的關注，促進強化青年公共參與，實現市府與青同行，共榮共好的願景。

本次報名期間自即日起至9月11日，9月21日在勞工育樂中心面試，報名方式採「掛號郵件」郵寄至研考會或線上上傳報名表件，報名簡章可至https://reurl.cc/OrMvLR下載。

台南 職缺

延伸閱讀

農藥廠大火造成空汙、廢水染黃排水 南市環保局要重罰

志工車禍離世 南市下營茅港尾天后宮勸募280萬藏洋蔥

讓AI成為公務員好幫手 南市教局提升政策行銷力有撇步

建廟8年已31名考生參拜上醫科 台南「這寺廟」主委本身竟也是醫師

相關新聞

樹染病未救先砍 南市府挨批

台南大南門古蹟公園7棵近百年南洋杉2個月前遭砍除，5月東區「烏桕巷」突然公告要移除部分樹木，經抗議才暫緩，都因檢測出染病...

南市首推公部門非暑期工讀成效良好 再增20名額開放報名

台南市今年首次由研考會規劃整合市府各局處開放30個非暑期工讀職缺，以鼓勵學子從工讀中實地了解市政工作，增進未來職場就業力...

張麗善協調 雲林虎尾建國眷村廁所換地方蓋

施工中的雲林縣虎尾建國眷村景觀工程，文史人士發現原有活動中心被改建廁所、日軍留下的水塔被鑿洞，痛批規畫不善，「文化資產被...

農藥廠大火造成空汙、廢水染黃排水 南市環保局要重罰

台南市新營區忠孝路一工廠廠房發生火災，廠方應變不及使得消防廢水伴隨部分農藥流入太子宮分線排水系統，導致水圳變色，民眾擔憂...

超讚的鰻魚大餐全新吃法！劍湖山主廚教你怎麼吃

雲林縣口湖鄉鰻魚養殖面積和產量為居全台之冠，受到日圓貶值影響，養殖戶利潤大幅縮減，漁業署、雲林縣政府及雲林縣第二鰻蝦生產...

雲林眷村改建被控破壞原貌 縣長踏勘決定廁所移位

施工中的雲林縣虎尾建國二村景觀工程，原有活動中心竟被改建成廁所、日軍留下的水塔也被鑿洞，引發眷村文史團體痛批。雲林縣長張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。