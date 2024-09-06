南市首推公部門非暑期工讀成效良好 再增20名額開放報名

台南市今年首次由研考會規劃整合市府各局處開放30個非暑期工讀職缺，以鼓勵學子從工讀中實地了解市政工作，增進未來職場就業力，更培養未來積極參與公共事務人才，除留用優秀工讀生外，市府9月至12月再開放20個新的工讀職缺，歡迎設籍南市並就讀國內的大專院校、研究所的在學學生，以及非設籍台南市但就讀於台南市各公私立大專院校及研究所的在學學生，踴躍報名。

研考會表示，本次非暑期工讀新增職缺計由財政稅務局、秘書處、觀光旅遊局、環境保護局、衛生局、經濟發展局、教育局、社會局、文化局、農業局、新聞及國際關係處、體育局、工務局、交通局、水利局及民政局等16個機關單位提供，特別考量學子交通安全，擇選交通便利區位職缺且工作時間相對彈性，非常適合在學中又想要累積工作經驗、補貼生活費的學生來報名參加。

市長黃偉哲表示，青年是推動社會進步極為重要的力量，今年首度規劃公部門非暑期工讀，期盼在學學子善用課餘時間提早累積職場經驗，精進提升自我，上半年推行後，很高興看到許多學生的優秀表現，學生也表示此次工讀經驗對於個人成長及未來職涯發展幫助很大，上半年有9位表現優異的學生獲得續聘至年底，繼續攜手學子合作打拼市政。

研考會主蒙志成主委表示，市府積極推動大專院校公部門實習及非暑期工讀計畫，主要目的是希望青年學子藉由實際職場體驗的過程，更加瞭解公部門運作，提升對市政議題的關注，促進強化青年公共參與，實現市府與青同行，共榮共好的願景。

本次報名期間自即日起至9月11日，9月21日在勞工育樂中心面試，報名方式採「掛號郵件」郵寄至研考會或線上上傳報名表件，報名簡章可至https://reurl.cc/OrMvLR下載。