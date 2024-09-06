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張麗善協調 雲林虎尾建國眷村廁所換地方蓋
施工中的雲林縣虎尾建國眷村景觀工程，文史人士發現原有活動中心被改建廁所、日軍留下的水塔被鑿洞，痛批規畫不善，「文化資產被埋進茅坑」。為此縣長張麗善前天現勘並與眷戶社團協調後，決定順應訴求，廁所另覓合適地點，至於水塔原貌已改變，張麗善說，將與在地文史團體研擬妥適活化方式，讓眷村造更完善。
虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘回應，很高興相關單位能夠重視，也樂見公部門做出回應，盼日後不要再發生類似情形。
縣府城鄉發展處去年底動工虎尾眷國二村的「虎尾新舊城區縫合二期改建計畫」，工程正進行中，張麗善前天下午率城鄉發展處、文觀處及地方團體現勘，相關人員說明，活動中心的穿堂早年原本就是廁所，在活化計畫中，考量原有廁所空間太小，難以因應將來遊客需求，才將活動中心原有舞台改建為廁所；經一番討論，張麗善指示順應文史團體訴求，廁所另覓適合地點，原有空間改為眷村文史陳列室或藝術創作展覽室。
至於水塔因過去長期被占用居住、甚至把外牆鑿洞，原貌已改變，張麗善說，眷村修護以保留原貌為原則，但有時候一些設施是不得不做的工程，為了尊重居民保留共同記憶的期待，她請主辦的城鄉處依文資法與地方再溝通、達成共識後施作，以創造場域活化、歷史傳承與觀光發展三贏。
城鄉處長林長造表示，工地暫緩施工，會持續與地方團體協調達成共識。
文觀處長陳璧君也說，後續維管將會與地方加強溝通，好讓改建更貼近民眾期待與需求。
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