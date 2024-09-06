樹染病未救先砍 南市府挨批

台南大南門古蹟公園7棵近百年南洋杉2個月前遭砍除，5月東區「烏桕巷」突然公告要移除部分樹木，經抗議才暫緩，都因檢測出染病、擔心倒伏預防性砍除，另南區大林社區59棵黑板樹則是修剪時腰斬。議員及護樹人士昨批「古都一再砍樹」，質疑市府現有通報平台只是單方公布砍樹，呼籲重啟「樹木委員會」，納入公民參與審議。

工務局回應，目前樹木管理是屬地主義，對於染病樹木的處置方式，會視健康狀況和風險，建議主管機關採取移除或移植，南洋杉、烏桕巷風波後已檢討處置要納入地方意見，並評估重啟樹木委員會。

市議員李宗霖等人舉行「台南樹木喊救命」記者會，李說，大南門古蹟公園、烏桕巷的情形，市府未救先砍，沒有可信的評估標準，應重新檢討樹木風險健檢評估方式，不是染病就砍除，且移除樹木後要在原地種回適合的樹種，每年公布砍樹及種樹的數量，以確認有足量且健康的樹木維繫都市生態平衡。

台南社大研究員吳仁邦說，樹木健康度要綜合考慮樹木棲地環境、排水系統等，建議重啟樹木委員會由相關專家共同審議，同時須探討從棲地的健康管理等提前預防。

文史工作者李文雄指出，工務局執行樹木風險評估健檢計畫，該公開檢測數據提供第三方意見參考，並思考是否還有其他救樹可行之計，不應單憑一方檢測作為移除依據。

李宗霖等人轉交市民陳情書給工務局公園管理科長林志穎，林表示，大南門公園南洋杉經過組織解剖，發現木質部心材感染與積水嚴重，此病灶在全台很普遍，而工務局管理行道樹約有14萬棵，每年約檢測5千多棵，秉持著風險控管的角度進行處置，因此南市在六都之中是樹倒致傷、致死人數最低的。