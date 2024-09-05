農藥廠大火造成空汙、廢水染黃排水 南市環保局要重罰
台南市新營區忠孝路一工廠廠房發生火災，廠方應變不及使得消防廢水伴隨部分農藥流入太子宮分線排水系統，導致水圳變色，民眾擔憂，環保局強調，除對廠商依違反水汙法開罰，最高可處6百萬罰鍰，並持續派員稽查，縮短善後時間，呼籲民眾勿取水用。
環保局表示，該廠為毒性化學物質列管事業，今天清晨接獲火災通報，立即派員到場，因現場製程區不明原因起火燃燒，產生黑煙等粒狀汙染物擴散至鄰近社區及空氣中，後續查證後若違反空氣汙染防制法等環保法令屬實將依法開罰。
環保局表示，現場消防廢水雖經廠方緊急使用沙包攔阻應變，仍造成部分流入太子宮分線排水系統，造成系統水面呈現黃色及綠色水流。環保局除立即通知農田水利署進行汙染應變，並加派稽查人員沿排水線巡查，同時指示業者加速抽除流入排水系統受汙染的消防廢水。
環保局呼籲排水路沿線民眾，在水質尚未復原前，切勿取水灌溉、養殖或其他用途使用。
市府提醒，業主應定期巡檢易燃物或堆置原料區等是否有異常情事，並注意製程設備應定期實施安全檢查，汰換老舊電路管線，必要時加強人員巡查頻率，提高預防整備之警覺心，避免釀災。若發生毒化物洩漏、氣體溢散或其他突發汙染事故，應立即採取緊急防治措施，並於30分鐘內通報當地主管機關。
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