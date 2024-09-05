台中單親媽當自強！10人完成居家清潔培訓翻轉人生

台中市有12名單親媽媽報名參加基督教芥菜種會在台中開辦的中區「居家清潔技能班」課程，其中共有10人今天完成培訓並通過考核，拿到芥菜種會所贈送的清潔工具組背包，將透過芥菜種會媒合接案實習。其中，一名單親又需要照顧帕金森氏症兒子的阿伶紅了眼眶，因為這張得來不易的完訓證書，將是開啟他和兒子新生活的起點。

芥菜種會執行長李肇家說，芥菜種會長期深耕社區服務，目前在中部為1200名弱勢家庭兒少提供認養及助學服務，深刻體會物價飛漲對經濟弱勢的家庭雪上加霜，因此針對有需要家長開辦「居家清潔技能班」，並在結訓後為其媒合工作，讓他們無後顧之憂。

這次共有12名單親弱勢家長報名參加芥菜種會中區居家清潔培力班，經過三天培訓，10人順利完訓並通過考核，當這群媽媽在拿到芥菜種會所贈送的清潔工具組背包時眼睛都發亮了，開始期待上工與實習機會到來；另2人需補考。