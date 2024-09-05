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台中單親媽當自強！10人完成居家清潔培訓翻轉人生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
參與芥菜種會居家清潔技能培訓的學員認真上課。圖／芥菜種會提供
參與芥菜種會居家清潔技能培訓的學員認真上課。圖／芥菜種會提供

台中市有12名單親媽媽報名參加基督教芥菜種會在台中開辦的中區「居家清潔技能班」課程，其中共有10人今天完成培訓並通過考核，拿到芥菜種會所贈送的清潔工具組背包，將透過芥菜種會媒合接案實習。其中，一名單親又需要照顧帕金森氏症兒子的阿伶紅了眼眶，因為這張得來不易的完訓證書，將是開啟他和兒子新生活的起點。

芥菜種會執行長李肇家說，芥菜種會長期深耕社區服務，目前在中部為1200名弱勢家庭兒少提供認養及助學服務，深刻體會物價飛漲對經濟弱勢的家庭雪上加霜，因此針對有需要家長開辦「居家清潔技能班」，並在結訓後為其媒合工作，讓他們無後顧之憂。

這次共有12名單親弱勢家長報名參加芥菜種會中區居家清潔培力班，經過三天培訓，10人順利完訓並通過考核，當這群媽媽在拿到芥菜種會所贈送的清潔工具組背包時眼睛都發亮了，開始期待上工與實習機會到來；另2人需補考。

芥菜種會社區發展中區副處長楊媛琇表示，「給他們魚吃，也教他們釣魚！」是幫助單親弱勢家庭恢復生計最好的方式，看到參與居家清潔培訓的學員認真學習，深怕錯過每一個清潔的環節，就知道他們對工作的期待。芥菜種會歡迎需要居家清潔的社會大眾踴躍來電04-24719386#4224洽詢，為他們創造工作機會、也幫助他們恢復家庭生計、經濟自立。

參與芥菜種會居家清潔技能培訓的學員，在受訓後接受清潔實作考核。圖／芥菜種會提供
參與芥菜種會居家清潔技能培訓的學員，在受訓後接受清潔實作考核。圖／芥菜種會提供

弱勢家庭

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