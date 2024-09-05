超讚的鰻魚大餐全新吃法！劍湖山主廚教你怎麼吃

雲林縣口湖鄉鰻魚養殖面積和產量為居全台之冠，受到日圓貶值影響，養殖戶利潤大幅縮減，漁業署、雲林縣政府及雲林縣第二鰻蝦生產合作社合作，創新鰻魚料理，讓鰻魚走入家戶歡度中秋，期能擴展內銷市場。

鰻魚鬆、蔗燻白鰻甜筒、江戶豆皮鰻魚、避風金沙筍鰻、綜合鰻魚串燒、鰻魚臘味煲仔飯、串燒烤鰻魚鮮時蔬、古坑咖啡燻烤鰻魚、威靈頓起酥鰻魚捲、烤鰻魚百花千層蛋及劍湖山摩天輪鰻魚等一道道精緻鰻魚料理，保證沒吃過，由劍湖山主廚李鴻章帶領團隊製作的鰻魚餐，全部搭配雲林在地食材，千變萬化，口味造型全場驚艷，光是一道酸辣鰻，兩大鍋被吃得精光，更贏得讚聲連連。

雲林縣農業處今天在劍湖山渡假大飯店舉辦雲林國產鰻魚行銷推廣記者會，雲林縣副縣長謝淑亞和劍湖山渡假大飯店主廚李鴻章示範鰻魚特色料理，向全國民眾推銷國產鰻魚。

農業部漁業署主秘繆自昌說，台灣鰻魚養殖歷史超過一甲子，養殖技術成熟、品質優良，廣受國際好評，以往多外銷日本，是老饕養生珍品，台灣是國際鰻魚重要產地，鰻魚含豐富DHA，營養價值極高，建議民眾不必等到夏至才吃鰻，平常就可以把它當作一種營養補充的好選擇，多多食用國產鰻魚。

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達表示，受日圓貶值影響，養鰻利潤大減，近年來轉移市場重心，研發出多種符合國人口味的鰻魚料理，讓鰻魚走入家戶，鰻合社除為餐飲、飯店業者提供大量採購服務，也針對家庭、散客推出小包裝冷凍鰻魚禮盒，

他說，只要將真空包裝白燒鰻或蒲燒鰻解凍加熱，就能在輕鬆享用口感細膩柔滑、鰻滿元氣的鰻魚料理，目前內銷佔5成，期待藉由推廣，讓好吃營養的鰻魚，成為家戶平日餐點，尤其中秋烤鰻，更是一大享受。

劍湖山飯店總經理曾慶欑也指出，劍湖山渡假大飯店配合今年中秋節國慶煙火在雲林的旅遊檔期，以實際行動採購國產鰻魚，推出具地方特色又與眾不同的美味鰻魚特色料理，迎接即將到來的各地旅客。