雲林113年工安6件墜落釀7死2傷 將辦營造安全宣導

截至昨天，雲林縣今年發生12案工安事件，其中6件為墜落、釀7死2傷，分析原因與未落實安全措施有關，縣府與職業安全衛生署本月將辦理營造安全衛生宣導，防職災發生。

根據雲林縣勞動暨青年事務發展處統計，截至昨天止，雲林縣今年發生12案工安事件，造成10死9傷；其中6件為墜落，釀成7死2傷。

雲林縣勞青處長張世忠今天告訴中央社記者，由於今年發生多起墜落事件，經分析與未落實安全措施有關，因此縣府與職業安全衛生署本月將針對縣內營造工程公司辦理營造安全衛生宣導，防止職業災害發生。

他以昨天虎尾鎮某飼料廠墜落工安事件為例，職安署中區職業安全衛生中心初步調查發現4名工人未戴安全帽、也未綁安全帶，已違反職業安全衛生法規定，且一般吊車吊籃限重200公斤，約可站2人，但事發時吊籃內有4人，明顯超重，職安署對鋼鐵公司、起重機工程行開罰及勒令停工。

為防止職業災害發生，雲林縣府勞青處將協助大型企業成立安衛家族，以大廠帶小廠共同強化職安工作，改善工作環境。

此外，成立專業輔導團隊入廠輔導，由安衛專責人員及輔導員共18人辦理入廠實施專業安全衛生輔導；同時協助中小企業向中央申請改善安全衛生設施設備經費，以減少工作環境危害因子。

縣府也會與相關單位加強辦理各項安全衛生教育訓練及宣導會，提升危害辨識能力，包括辦理急救人員訓練、安全衛生宣導會、營造業安全衛生宣導會等。