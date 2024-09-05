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雲林眷村改建被控破壞原貌 縣長踏勘決定廁所移位

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
日軍保留的水塔於50年間就被占用的居戶鑿洞，外觀明顯可見幾處採光窗洞。記者蔡維斌／攝影
日軍保留的水塔於50年間就被占用的居戶鑿洞，外觀明顯可見幾處採光窗洞。記者蔡維斌／攝影

施工中的雲林縣虎尾建國二村景觀工程，原有活動中心竟被改建成廁所、日軍留下的水塔也被鑿洞，引發眷村文史團體痛批。雲林縣長張麗善率相關單位現勘，經與眷戶社團協調後，決定廁所另覓合適地點更換位置，原施工處改為文史展覽區，至於水塔則因長期遭人占用，原貌已改變，將與在地文史團體研擬妥適的活化方式，讓眷村造更完善。

雲林縣府城鄉發展處去年底動工虎尾眷國二村的虎尾新舊城區縫合二期改建計畫，目前工程仍進行中，不料，卻遭虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘等人指控，該眷村的一座日軍水塔的隔層被鑿開兩個大洞，舊有活動中心也被拆除將改建為廁所，他們以 「文化資產被埋進茅坑」指控規畫不善，引起各界關注。

雲林縣長張麗善昨天下午率城鄉發展處、文觀處及地方團體現勘，相關人員說明指出，活動中心的穿堂早年原就是廁所，在活化計畫中，考量原有廁所空間太小，難以因應將來遊客需求，因此才將活動中心原有舞台改建為廁所。經一番討論，張麗善指示順應文史團體訴求，廁所將另覓適合地點，原有空間改為眷村文史陳列室或藝術創作展覽室。

至於水塔因過去長期被占用居住甚至把隔層鑿洞，原貌已改變，張麗善表示，眷村修護以保留原貌為原則，但有時候一些設施是不得不做的工程，只是為尊重居民保留共同記憶的期待，未來如何做最好修繕利用，她請主辦的城鄉處依文資法與地方再溝通達成共識後再施作，以創造場域活化、歷史傳承與觀光發展三贏。

城鄉處長林長造表示，現在工地暫緩施工，將會持續與地方團體協調達成共識。文觀處長陳璧君也表示，建國一村修復工程完工連獲國內外大獎肯定，去年再獲文化部15項超過2.3億元的補助，縣府很珍惜這項文化資產的價值，對於城鄉處施工程序未善盡協調一事，經縣長調解下已達成共識，未來後續維管將會與地方加強溝通，好讓改建更貼近民眾期待與需求，讓眷村場域保存活化，延續眷村故事與量能。

日軍留下的水塔，早年被占用部分牆面被鑿洞採光，目前施工中的內部則也被工程單位鑿洞採光，被文史團體指控破壞文物。記者蔡維斌／攝影
日軍留下的水塔，早年被占用部分牆面被鑿洞採光，目前施工中的內部則也被工程單位鑿洞採光，被文史團體指控破壞文物。記者蔡維斌／攝影
對施工中的虎尾建國二村被指控破壞原貌，雲林縣長張麗善率員踏勘後，決定以尊重居民共同記憶，把舊活動中心施作的廁所移往他處。記者蔡維斌／翻攝
對施工中的虎尾建國二村被指控破壞原貌，雲林縣長張麗善率員踏勘後，決定以尊重居民共同記憶，把舊活動中心施作的廁所移往他處。記者蔡維斌／翻攝
對施工中的虎尾建國二村被指控破壞原貌，雲林縣長張麗善率員踏勘後，決定以尊重居民共同記憶，把舊活動中心施作的廁所移往他處。記者蔡維斌／攝影
對施工中的虎尾建國二村被指控破壞原貌，雲林縣長張麗善率員踏勘後，決定以尊重居民共同記憶，把舊活動中心施作的廁所移往他處。記者蔡維斌／攝影
日軍保留的水塔曾被人占用鑿開面，施工單位為採光並讓人了解建物結構在樓層地板鑿洞。記者蔡維斌／攝影
日軍保留的水塔曾被人占用鑿開面，施工單位為採光並讓人了解建物結構在樓層地板鑿洞。記者蔡維斌／攝影

文化資產 日軍 眷村 雲林

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