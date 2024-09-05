雲林眷村改建被控破壞原貌 縣長踏勘決定廁所移位

施工中的雲林縣虎尾建國二村景觀工程，原有活動中心竟被改建成廁所、日軍留下的水塔也被鑿洞，引發眷村文史團體痛批。雲林縣長張麗善率相關單位現勘，經與眷戶社團協調後，決定廁所另覓合適地點更換位置，原施工處改為文史展覽區，至於水塔則因長期遭人占用，原貌已改變，將與在地文史團體研擬妥適的活化方式，讓眷村造更完善。

雲林縣府城鄉發展處去年底動工虎尾眷國二村的虎尾新舊城區縫合二期改建計畫，目前工程仍進行中，不料，卻遭虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘等人指控，該眷村的一座日軍水塔的隔層被鑿開兩個大洞，舊有活動中心也被拆除將改建為廁所，他們以 「文化資產被埋進茅坑」指控規畫不善，引起各界關注。

雲林縣長張麗善昨天下午率城鄉發展處、文觀處及地方團體現勘，相關人員說明指出，活動中心的穿堂早年原就是廁所，在活化計畫中，考量原有廁所空間太小，難以因應將來遊客需求，因此才將活動中心原有舞台改建為廁所。經一番討論，張麗善指示順應文史團體訴求，廁所將另覓適合地點，原有空間改為眷村文史陳列室或藝術創作展覽室。

至於水塔因過去長期被占用居住甚至把隔層鑿洞，原貌已改變，張麗善表示，眷村修護以保留原貌為原則，但有時候一些設施是不得不做的工程，只是為尊重居民保留共同記憶的期待，未來如何做最好修繕利用，她請主辦的城鄉處依文資法與地方再溝通達成共識後再施作，以創造場域活化、歷史傳承與觀光發展三贏。