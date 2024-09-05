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病患在家也能獲完善醫療照護 嘉義醫院首推機構混合在宅照護

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義醫院為第一家完成HaH收案的部立醫院。圖／嘉義醫院提供
嘉義醫院為第一家完成HaH收案的部立醫院。圖／嘉義醫院提供

嘉義醫院配合中央健康保險署「在宅急症照護試辦計畫」（Hospital at Home model，簡稱HaH），自開辦至今已收治13名患者，由醫療團隊到病患原住處提供醫療照護，減少家屬往返醫院陪病照顧負荷，讓病患在熟悉環境接受完善醫療照護，兼顧生活品質，也讓家屬、病患都安心。

嘉義醫院表示，在宅急症照護計畫收治3大類對象，居家醫療急症患者、照護機構住民（如長照機構住民）及急診感染輕症且行動不便的民眾；經醫師評估合適收治，照護團隊即啟動服務。

由醫師每日通訊診療確認病患狀況，提供在家或在機構進行點滴注射、抗生素治療、也提供傷口照護與指導、處方調劑與用藥指導、呼吸氧療或噴霧指導等，並24小時由護理師監控，確保治療品質及安全性。

嘉義醫院第一例個案是名44歲男性，因顱內出血導致日常生活無法自理，入住護理之家後，發現壓瘡傷口感染之情形，需要緊急投予抗生素治療及每日傷口換藥，符合收案條件。配合中央政策推動在宅住院，讓病患回到護理之家，由居家護理師和醫師前往訪視及治療，患者逐漸康復。

居家護理團隊表示，院長莊仁賓鼓勵院內醫師參加HaH試辦計畫說明及實務運作教育訓練課程，每周親自召開個案討論會議，與急診端及在宅團隊共同討論收案條件及收案流程，讓收案過程更順利，跨團隊照護資源也一步到位，服務對象病患和家屬及機構都一致認同在宅醫療的模式。

院長莊仁賓表示，嘉義醫院為第一家完成HaH收案的部立醫院。透過急診團隊及居家團隊多年累積的豐富照護經驗，能立即判斷符合收案條件之病患，即時與家屬溝通提供在宅照護服務，減少病患與家屬對於在宅住院的疑慮，也免除了過去機構患者住院期間需要保留機構床位的經濟負擔。

嘉義醫院HaH試辦計畫說明及實務運作教育訓練課程。圖／嘉義醫院提供
嘉義醫院HaH試辦計畫說明及實務運作教育訓練課程。圖／嘉義醫院提供
嘉義醫院院長莊仁賓（右三）鼓勵院內醫師參加HaH試辦計畫說明及實務運作教育訓練課程，親自召開個案討論會議。圖／嘉義醫院提供
嘉義醫院院長莊仁賓（右三）鼓勵院內醫師參加HaH試辦計畫說明及實務運作教育訓練課程，親自召開個案討論會議。圖／嘉義醫院提供
配合中央政策推動在宅住院，讓病患回到護理之家，由居家護理師和醫師前往訪視及治療，患者逐漸康復。圖／嘉義醫院提供
配合中央政策推動在宅住院，讓病患回到護理之家，由居家護理師和醫師前往訪視及治療，患者逐漸康復。圖／嘉義醫院提供

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