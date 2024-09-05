病患在家也能獲完善醫療照護 嘉義醫院首推機構混合在宅照護

嘉義醫院配合中央健康保險署「在宅急症照護試辦計畫」（Hospital at Home model，簡稱HaH），自開辦至今已收治13名患者，由醫療團隊到病患原住處提供醫療照護，減少家屬往返醫院陪病照顧負荷，讓病患在熟悉環境接受完善醫療照護，兼顧生活品質，也讓家屬、病患都安心。

嘉義醫院表示，在宅急症照護計畫收治3大類對象，居家醫療急症患者、照護機構住民（如長照機構住民）及急診感染輕症且行動不便的民眾；經醫師評估合適收治，照護團隊即啟動服務。

由醫師每日通訊診療確認病患狀況，提供在家或在機構進行點滴注射、抗生素治療、也提供傷口照護與指導、處方調劑與用藥指導、呼吸氧療或噴霧指導等，並24小時由護理師監控，確保治療品質及安全性。

嘉義醫院第一例個案是名44歲男性，因顱內出血導致日常生活無法自理，入住護理之家後，發現壓瘡傷口感染之情形，需要緊急投予抗生素治療及每日傷口換藥，符合收案條件。配合中央政策推動在宅住院，讓病患回到護理之家，由居家護理師和醫師前往訪視及治療，患者逐漸康復。

居家護理團隊表示，院長莊仁賓鼓勵院內醫師參加HaH試辦計畫說明及實務運作教育訓練課程，每周親自召開個案討論會議，與急診端及在宅團隊共同討論收案條件及收案流程，讓收案過程更順利，跨團隊照護資源也一步到位，服務對象病患和家屬及機構都一致認同在宅醫療的模式。