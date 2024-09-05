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醫師劉維穆長期捐款獎助母校後壁高中學子 市長頒感謝狀

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
醫師劉維穆長期捐款獎助母校後壁高中學子紀念父親創校校長劉文華，市長黃偉哲頒感謝狀。圖／台南市政府提供
醫師劉維穆長期捐款獎助母校後壁高中學子紀念父親創校校長劉文華，市長黃偉哲頒感謝狀。圖／台南市政府提供

台南市國立後壁高中創校校長劉文華兒子劉維穆醫師長期捐獎助學金嘉惠後壁高中學子。市長黃偉哲今天頒贈感謝狀表揚，後壁高中校長黃彥鳴代表受獎。黃偉哲指出，劉維穆醫師長期關懷母校教育，並獎勵學生奮發向學，成就學習與成長，精神令人感佩。

黃偉哲表示，劉醫師從民國107年開始在後壁高中成立劉文華校長教育獎助學金，每學期固定捐助學校10萬元，作為每年各班級成績優秀同學獎助學金，多年來累積捐資金額逾百萬元，嘉惠許多學子，並激勵更多學生努力學習向上。

教育局表示，劉醫師的父親劉文華校長，早年擔任後壁高中籌備主任並創立後壁高中，成為首任校長。劉校長服務該校多年，對該校有濃厚的情感，投入畢生心血，多年培養無數優秀學生，桃李芬芳作育菁莪，並培育其子劉維穆醫師該校就學成長。

教育局表示，劉醫師的嘉行義舉日前榮獲教育部捐資教育事業獎勵銀質獎牌，市府盼藉此拋磚引玉，邀請各界響應將資源投入教育。

台南 教育局 醫師 黃偉哲

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